19hrs救出生還者！特搜隊土耳其建功　屏東消防局：以你們為榮

▲屏東縣政府特搜大隊土耳其救出水泥柱子女子送醫 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政局消防局赴土耳其搜救當地大地震受困災民，今(9)日凌晨於倒塌民宅內救出一名被壓在水泥柱下的女子送醫，女子家屬擁抱感謝特搜隊員，畫面傳回屏東，令人動容。

土耳其6日發生強震，造成重大傷亡，台灣搜救隊伍與土耳其救援隊趕赴重災區阿德亞曼（Adiyaman）執行任務；屏東縣政府消防局特搜隊出動40位隊員及醫師、護理師趕赴當地加人國際搜救隊伍中。

消防署指出，台灣搜救隊伍及土耳其救援隊，在當地時間9日中午12時43分確定受困女子位置，發現受困女子被倒塌變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物壓住，持續以器具救援，經過19小時又37分鐘的搶救，順利把人救出。現場救援團隊協助年約35歲的女子脫困後，後續通知當地救護車把人送往醫院醫治，生命跡象穩定。救出該女子的救援人員就是屏東縣特搜隊。

屏東縣長周春米看到傳回畫面，相當感動；屏東縣消防局表示，特搜大隊出動40名隊員，集結後搭機前往土耳其支援救災，看著救難人員持續在低溫中搜救，不顧溫差、時差，特搜隊員一到馬上接手救援任務，和時間賽跑，盡力搶救更多寶貴生命，黃金救援時間每分每秒都很重要，雖然不捨但心中以這些救難英雄為傲，也希望台灣國人繼續為土耳其和敘利亞祈福，為搜救隊員們隔空加油打氣。