土敘地震破萬死　世界展望會首日即進駐敘利亞「救援現況」曝光

▲敘利亞西北部災區救援現場。

圖、文／台灣世界展望會提供

2月6日發生的大地震，對世界展望會敘利亞團隊是難忘的一天。團隊中許多人在第一時間受到衝擊，其中一位志工因地震失去性命，辦公室也在地震中受損，但在極短時間的休整後，世界展望會敘利亞團隊於地震首日迅速部署80萬美金的維生物資和庇護所設備，範圍涵蓋土耳其南部與敘利亞西北部的數個災區。

世界展望會敘利亞團隊表示，在2月6日的土敘大地震後，成千上萬的人民瞬間就失去家園，流連街頭。劫後餘生的災民們目前最需要的就是維生必須物品的補給，食、衣、住等物資品迅速進入現場是首要任務。世界展望會敘利亞團隊在大地震發生前就已部署在敘利亞西北部，根據聯合國統計數字指出，目前該地區有高達460萬的地震災民與難民，超過90%的人口仰賴人道援助維生，世界展望會敘利亞團隊如火如荼開展救援工作的同時，也不斷呼籲國際可以透過現金資助的方式，讓敘利亞能獲得必要的庇護所、保暖設施與其他維生物資。

台灣世界展望會李紹齡會長表示：「邀請國人優先考慮這些已經經歷了這麼多痛苦的敘利亞災民，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。捐款通路包括台灣世界展望會官網，momo「樂公益」「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，街口/蝦皮/Linepay等網路捐款平台，7-ELEVEN把愛找回來公益募款，手機開啟OPEN POINT APP即時捐款，或至全台逾6600間門市使用ibon機台捐款。你的愛心，將成為敘利亞難民與孩子們度過艱難的力量，我們也願意承諾，將會運用深厚的在地救援經驗，讓飽受生存威脅的災民迅速獲得救援與補給。」