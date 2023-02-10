倖存者正在凍死！寒冬成土敘搜救難題　WHO曝：物資根本送不進去

▲救援隊在土敘強震爆發後迅速展開搜救，不過專家認為，寒冬是倖存者存活的頭號難題。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

土敘邊境爆發百年強震至今已過100小時，儘管救援部隊堅持頂著寒流在災區持續搜救，但有專家分析，隨著救援黃金72小時過去，加上當地天氣極其寒冷，因此大部分埋在廢墟下的倖存者可能已因體溫過低逝世。另一名醫師則指出，敘利亞的醫療資源不足，嚴重影響醫界搶救進度，呼籲各國儘速送去醫療援助與保暖衣物，以幫助災民存活。

綜合BBC與外媒報導，儘管過去經驗顯示，人們在天災爆發後，可以在瓦礫下存活一周或更長的時間，但專家指出，由於土耳其和敘利亞的天氣非常極端，白天的氣溫只有個位數，夜間溫度甚至可能降到攝氏零度以下，因此搜救隊要在冰凍的溫度下找到倖存者的難度很高，多數被埋在廢墟下的災民都是因為體溫過低逝世的。

▲儘管各國為土耳其籌募了不少物資，但WHO透露，低溫與地域緊張局勢影響了物資送達的速度。（圖／CFP）

敘利亞民眾也透露，不少人在地震爆發後就失去家園，不得不在臨時帳篷或車裡過夜，而當地的極端天氣正在將無家可歸的人們推向死亡。雖然當地的清真寺和學校已被規劃成救助中心，開放給災民進駐，不過床位卻很稀缺，導致不少父母與孩子被迫帶著毯子走在街上取暖。

除了寒冷的天氣外，在敘利亞北部賑災的哈桑醫師（Mohamed Hassoun）透露，當地如今的醫療資源稀缺，醫院擁有的醫療用品甚至無法滿足敘利亞北部20%人口的需求，因此他懇求各國盡快為災區送去醫療供應、援助與人力，「這樣我們就能搶救更多的人」。

世界衛生組織（WHO）透露，寒冷的天氣與衝突地區的緊張局勢，是土敘兩國災民遇到的最大問題。儘管有不少國家積極籌募物資送給災民，但救援隊卻因為這2個原因難以進入災區，辛苦籌到的物資也遲遲無法送達災民手中。