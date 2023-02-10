蘇花仁水隧道2 ／18起限速提高至60km　2端洞口250m維持原速限

▲蘇花改仁水隧道2 ／18起提速至60公里。（圖1記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局為持續提升蘇花改整體車流運行效率，在符合原設計速率及法規規範下，公路總局第四區養護工程處持續觀察仁水隧道車流車速狀況，9日宣布，自18日起仁水隧道內約2.5公里路段提高速限至60公里／小時。

公路總局表示，蘇花改仁水隧道原速限50公里，供小型車、非管制大貨車、大客車、機慢車通行，仁水隧道內約2.5公里路段提高速限至60公里/小時（提速路段155k+340～157k+788），另外考量隧道兩端之銜接段受道路線形條件及銜接舊蘇花公路路口等因素，為利用路人行車安全，故隧道兩端洞口路段250公尺，仍維持原速限50公里／小時，並於速限變換上游處設有「前方速限降低」標誌提醒用路人。

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▲隧道兩端之銜接段因受道路線形條件及銜接舊蘇花公路路口等因素，仍維持原速限50公里／小時。

公路總局第四區養護工程處提醒，行經仁水隧道路段請留意路側速限標誌，並請依速限行駛，切勿超速，相關行車管制資訊將透過新聞稿、本處官網蘇花改行車宣導專區、路側行車資訊看板（CMS）、隧道廣播、警廣等宣導媒介提醒用路人。

用路民眾請多利用公路總局「幸福公路」App，透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。