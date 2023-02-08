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蘇花改「2女憋不住路邊解放」！超扯畫面曝　交控人員崩潰清理黃水

記者李姿慧／台北報導

蘇花改仁水隧道2月6日塞車，2名女子突然下車，一人邊把風邊用外套遮住另名尿急就地解放女子，時間約1分多鐘，其他車主看傻眼，相關畫面也曝光。公路總局四工處交管中心表示，蘇花改首次遇到該情況，當時透過監視器發現異狀，立刻派人前往查看，抵達現場僅看到地上「一灘黃水」，2名女子已離開。

2月6日上午9時許，蘇花改南下出現塞車，仁水隧道內停等紅綠燈車輛大排長龍，2名女子突然下車，其中一人先是左右張望後，拿著外套遮住另一名女子並一邊把風，蹲下女子憋不住尿就地解放。

公路總局四工處交管中心主任陳國正證實，2月6日上午蘇花改交控中心監視器確實有拍到該影像，當時看到有2人下車走到隧道一旁慢車道和人行道上，前後約1分多鐘，一人蹲下，另一人幫忙遮，因此當時立即派員前往現場查看是否有何狀況，人員到現場時，該2名民眾已經離開，地上只剩下一灘黃水，同仁立即用消防水清潔。

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▲▼蘇花改交管塞車，兩名女子下車在路邊解放 。（圖／翻攝畫面／讀者提供）

▲蘇花改交管塞車，兩名女子下車在路邊解放 。（圖／翻攝畫面／讀者提供）

陳國正表示，在隧道內就地解放並不允許，因此會請警方處理，因影響環境汙染，警方會移給環保局開單。

陳國正強調，蘇花改仁水隧道屬長隧道，前後都會經過風景區，其中仁水隧道北口風景區設有廁所，南端也會經過商店和村落，民眾若有如廁需求，可在風景區或商店借用廁所；另行經長隧道有緊急需求，也可將車輛停在避車彎上比較安全，避車彎設有緊急電話，另隧道內每175公尺也有緊急電話，都可以向交控中心求助。

陳國正說，前2到3年曾在連假期間有小朋友憋不住尿，因此打緊急電話求助，當時交控中心立刻派車輛接駁旅客到附近廁所解急，不過相關救援車輛有任務在身，盼民眾真正有緊急需要再求助。

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