霧臺阿禮部落2／24前未開放　擅闖最高罰3萬

▲霧臺阿禮部落至2月24日前未開放， 縣府呼籲民眾勿擅闖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧臺鄉阿禮部落配合霧臺鄉公所「2023春遊霧臺系列活動」於過年期間1月20日至29日限定開放，吸引2910人次到訪，第二梯開放時段為228連假，屏東縣政府交通旅遊處與霧臺鄉公所呼籲民眾，請勿於未開放期間擅闖部落管制範圍，以免發生危險及觸法。

阿禮部落於2020年劃設入「霧臺鄉自然人文生態景觀區」範圍內，依發展觀光條例第19條及第62條規定，應由專業導覽人員陪同進入，違者可處新臺幣3萬元以下罰鍰。

因應「2023春遊霧臺系列活動」人潮，特別於1月20日至29日及228連假，推出百年頭目石板家屋等定點導覽服務，活動期間免預約，每人收費新臺幣100元，收費內容包括開放範圍的場域保險、導覽人員及交通安全人員津貼等，可保障活動期間入園旅客安全。

近日發現有民眾於非開放時間擅入部落，因阿禮部落地處偏遠、道路狹窄、警消救援不易，民眾擅闖除有危害部落環境之虞，也容易發生意外、危及自身性命安全，屏東縣政府交通旅遊處與霧臺鄉公所鄭重呼籲：「 1月30日至2月24日非阿禮部落開放期間，霧臺鄉公所已於台24線臨45便道管制紅門架設公告，呼籲賞櫻民眾請勿於非開放期間擅入管制範圍內，以免發生危險，如有民眾擅闖將勸離」。

「2023春遊霧臺系列活動」阿禮部落第二梯開放時段為2月25日至28日，歡迎民眾屆時再來訪，既可聆聽導覽介紹部落傳統文化，對旅客自身更是合法且安全有保障，有關春遊霧臺活動詳細資訊請至霧臺鄉公所「漫遊霧臺」網站查詢，更多交通運輸及旅遊訊息請上屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」臉書，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。