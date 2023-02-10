　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其10歲女童「埋90小時」奇蹟獲救！　脫困第1件事：想喝牛奶

記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞邊境大地震已造成超過2萬人死亡，搜救人員仍不放棄希望，在地震過後90小時於瓦礫堆中救出一名10歲女童，現場立刻響起掌聲，而女童獲救第一件事情就是說「想喝牛奶」。

▲▼土耳其女童埋瓦礫堆下90小時奇蹟獲救。（圖／翻攝自推特／@gundemedairhs）

▲土耳其女童埋瓦礫堆下90小時奇蹟獲救。（圖／翻攝自推特／@gundemedairhs）

根據CNN報導，土耳其安塔利亞市（Antalya）消防局9日在聲明中指出，有名年僅10歲的女童在地震發生後90小時被救援隊發現，目前已順利救出。受困女童名叫薩伊拉姆（Hilal Sağlam），當時她被困在重災區哈泰省（Hatay）的一處廢墟之下。

消防部門表示，當時救援隊聽到了廢墟底下微弱的求救聲，最後花了7個小時才將薩伊拉姆救出來，當搜救人員將她救出後，現場立刻響起了掌聲和歡呼，而她獲救的第一件事就是，向救難人員要牛奶喝。

目前薩伊拉姆已經被送往醫院治療。另外還有一名叫Yavuz的12歲男童在受困91小時候被救出，且獲救當下意識相當清晰，災區前線多次出現奇蹟也大大鼓舞了搜救人員士氣。

根據統計，土耳其、敘利亞邊境大地震目前在兩國已造成2萬1051人死亡，其中土耳其遇難人數達1萬7674人，而敘利亞則為3377人。

ET快訊
搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」　網一面倒力
上萬魚屍橫躺沙灘！　居民嚇「住80年第一次看到」
LIVE／土耳其「奇蹟寶寶」千萬人爭養！男星遭活埋　隋棠挨罵
快訊／開車癲癇發作撞噴2路人1插管　監理所：繳回駕照否則註銷
台大高材生下場超慘！　被國安局退訓「報復上PTT洩情報」
土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」　滿地屍袋中尋親
志村健染疫亡3年「4億豪宅淪荒涼空屋」！　任野貓屎尿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本佛寺「人魚木乃伊」謎團揭曉　百年真實身分曝光

家在震央瞬間被活埋！母子受困68小時奇蹟獲救　搜救人員激動落淚

上萬魚屍橫躺沙灘！居民嚇「80年首見」　網憂：要出大事了？

中國間諜氣球飛越美國4軍事基地　CNN：習近平事前不知情

土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」　滿地屍袋中尋親

瓦礫中聽到哭聲！搜救人員鑽洞找到2歲男童　活埋79小時奇蹟獲救

土耳其10歲女童「埋90小時」奇蹟獲救！　脫困第1件事：想喝牛奶

活埋90小時！媽抱「出生10天嬰兒」獲救　這一家5口全員平安超幸運

歷劫80小時！16歲少女重見光亮「哭著笑了」　救援人員心疼拭淚

瓦礫搬出女兒遺體！母含淚送「最後一吻」轉身哭到癱軟　揪心畫面曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

日本佛寺「人魚木乃伊」謎團揭曉　百年真實身分曝光

家在震央瞬間被活埋！母子受困68小時奇蹟獲救　搜救人員激動落淚

上萬魚屍橫躺沙灘！居民嚇「80年首見」　網憂：要出大事了？

中國間諜氣球飛越美國4軍事基地　CNN：習近平事前不知情

土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」　滿地屍袋中尋親

瓦礫中聽到哭聲！搜救人員鑽洞找到2歲男童　活埋79小時奇蹟獲救

土耳其10歲女童「埋90小時」奇蹟獲救！　脫困第1件事：想喝牛奶

活埋90小時！媽抱「出生10天嬰兒」獲救　這一家5口全員平安超幸運

歷劫80小時！16歲少女重見光亮「哭著笑了」　救援人員心疼拭淚

瓦礫搬出女兒遺體！母含淚送「最後一吻」轉身哭到癱軟　揪心畫面曝

經典賽67名大聯盟球星參戰！大咖球星整理給你看

「有錢玩耍不還債」男持刀討債3人受傷　台南警火速衝現場逮人

北車2坪小店單價近382萬成交　攤商虧「憨慢」

2024藍營派誰出馬？　羅智強：郭台銘、侯友宜抽籤算了

46歲男星改行當算命師！開班教風水「月收26萬↑」　引退3年超狂現況曝

海陸女兵寢室陪喝酒！慘遭變態督導長「壓牆指侵」　崩潰開吉

新加坡、香港汪汪隊接連抵達土耳其！　下機牽狗狗英雄帥氣登場

日本佛寺「人魚木乃伊」謎團揭曉　百年真實身分曝光

低溫2度搜救犬找到受困男童！大叫確認位置　3小時救出生還者

亮・珠寶／LV鑽石行李箱項鍊真的可打開！　藏藍寶石獻驚喜

國際熱門新聞

特斯拉方向盤脫落　車主靠網友換到1輛新車

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

爸爸的最後擁抱　「肉身護兒」畫面曝光

土耳其災區陷無政府狀態　台執行長急返國求援

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

孕媽「瓦礫堆中餵母乳」　母女熬56小時脫困

土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

尋獲女兒遺體！母含淚送「最後一吻」哭癱

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

更多熱門

相關新聞

新加坡、香港汪汪隊抵達土耳其

新加坡、香港汪汪隊抵達土耳其

不僅有人類救援，全世界的狗狗也來了！新加坡DART災難救援隊出動第二梯48名人員與4隻來自SCDF的K-9警犬組的專業搜救犬，前往土耳其重災區支援。同時來自香港的搜救隊與搜救犬也接連抵達現場，領犬員牽著狗狗英雄下機的模樣超帥氣。許多民眾覺得非常感動，也深深期盼「人跟狗狗一定要平安回來」。

母子困68小時奇蹟獲救　搜救人員落淚

母子困68小時奇蹟獲救　搜救人員落淚

土耳其強震2.1萬人死亡　賴清德弔唁：願希望光明和土國人民同在

土耳其強震2.1萬人死亡　賴清德弔唁：願希望光明和土國人民同在

台灣搜救隊支援土耳其　林右昌：負責區倒4棟大樓「非常嚴重」

台灣搜救隊支援土耳其　林右昌：負責區倒4棟大樓「非常嚴重」

土耳其強震釀2.1萬人死亡　民進黨捐100萬盼拋磚引玉

土耳其強震釀2.1萬人死亡　民進黨捐100萬盼拋磚引玉

關鍵字：

土耳其強震土耳其敘利亞地震

讀者迴響

熱門新聞

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

迪卡儂走下神壇？鄉民推「這款才是王道」

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

鮮肉偶像「二手市場擺攤」流浪近況曝！

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

美光宣布高階主管減薪高達20%　停發獎金

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面