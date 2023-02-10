瓦礫中聽到哭聲！搜救人員鑽洞找到2歲男童　活埋79小時奇蹟獲救

▲搜救人員花了數小時鑽洞，成功把男童救出。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞發生規模7.8強震，目前死亡人數已攀升至2萬多人，由於已過黃金救援時間72小時，搜救人員找到生還者的希望也愈來愈微弱，不過安塔基亞市(Antakya)仍傳出捷報，2歲男童默特(Mert Tatar)被活埋長達79小時奇蹟生還。

土耳其南部卡拉曼馬拉斯市 (Kahramanmaraş)周圍10個省份，6日連續遭到規模7.8強震與多個強烈餘震，造成數千棟建築物倒塌，在日漸嚴峻的搜救行動中，搜救人員終於看到希望，從廢墟中成功救出被活埋長達79小時的2歲男童默特。

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldıhttps://t.co/uH4ziPj4cE pic.twitter.com/QKo5ywu88q — Independent Turkish (@TurkishIndy) February 9, 2023

從現場畫面中可看到，搜救人員在廢墟中聽到哭聲，耗費數小時使用鑽孔工具，成功在混凝土牆面上切出一個洞後，再徒手持續挖掘，成功從裡面拉出男童默特，他被救出時，搜救人員立即發出振奮的歡呼聲，迅速用毯子把他包裹起來送醫。

土耳其當局週四表示，目前該國死亡人數已上升至17,134 人，傷者超過64,000 人。而敘利亞方面，最新死亡人數為至少3,317 人死亡，超過5,000人受傷，目前兩國死亡人數超過2萬多人，已超過日本311大地震的死亡人數18,400多人。

▼土耳其強震目前死亡人數已超過日本311大地震。（圖／路透社）