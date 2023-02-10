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土耳其強震感同身受！徐榛蔚發起員工一日捐　自捐1月薪助災民

▲花蓮縣長徐榛蔚號召6400多位員工共同幫助地震不幸受難的家屬渡過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚號召6400多位員工共同幫助地震不幸受難的家屬渡過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

關懷無國界，愛心無上限！為幫助土耳其震災中的災民度過最艱困的時刻，花蓮縣政府發起縣府及所屬機關、學校所得一日捐活動，9日由縣長徐榛蔚也以身作則，捐出一個月薪資所得拋磚引玉，號召6400多位員工共同幫助不幸受難的家屬渡過難關，也期盼凝聚更多社會善心力量，共同伸出援手，協助土耳其與敘利亞重建家園。

「人飢己飢、人溺己溺。」徐榛蔚表示，土耳其與敘利亞日前發生空前嚴重的地震災害，規模7.8的強震造成多處地方屋毀樓塌，許多家庭一夕之間破碎，且當地碰上寒流來襲低溫難熬，災民境況令人心酸，對於0206地震以及去年0918地震所帶來的傷痛，花蓮人民感同身受，目前正值災民最為徬徨無助的時刻，縣府號召所屬機關、學校員工樂捐一日所得援助災民，期盼帶動更多民眾伸出援手，幫助苦難的災區民眾。

▲花蓮縣長徐榛蔚號召6400多位員工共同幫助地震不幸受難的家屬渡過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，目前正值災民最為徬徨無助的時刻，期盼帶動更多民眾伸出援手，幫助災區民眾。

徐榛蔚指出，災後救援及家園重建的路很漫長，需要大家更多的關注與協助，因此奉獻一己的綿薄之力，號召花蓮縣政府同仁將一日薪轉換成愛心，大家接力給予受災民眾重新站起的力量，協助土耳其與敘利亞重建家園。

台灣過去遭逢九二一大地震時，土耳其救難隊為首批抵達的外國救難隊，台灣人對於土耳其當年及時伸出奧援的恩情銘記在心，縣府同仁也紛紛表示願意跟隨徐縣長的腳步捐助一日薪水化成愛心、協助土耳其震災，樂捐期限自即日起至2月14日，款項彙整統計後將捐贈至衛生福利部帳戶，幫助地震災民度過難關、走出陰霾，看見希望。

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