竹市就業促進課程、職場體驗第二波 挺弱勢青年就業

▲高虹安親手製作漢堡。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所、新竹就業中心聯合辦理弱勢青年促進就業與職場體驗活動，參訪賈桃樂學習主題館、摩斯漢堡新竹清華店等。新竹市長高虹安特別出席摩斯漢堡清華店與青年共同體驗製作漢堡，力挺青年就業，培養職場技能，打造友善職場環境。

勞工處說明，為協助弱勢家庭提升青年就業力，市府與新竹家扶中心等民間單位、友善廠商，針對不同族群及年齡層，辦理更多元面向之相關促進就業、職場體驗、技能培訓及就業媒合，期望改善弱勢家庭及其二代子女經濟生活，也期待有更多企業共襄盛舉，提供更多友善職場環境。

高虹安表示，首先感謝新竹家扶中心及摩斯漢堡新竹清華店，協助青年學子職場體驗的機會，市府致力跨平台媒合協助就業與建立友善職場，透過活動提醒青年注意求職防騙、了解體驗職場甘苦，希望透過公私部門的資源，協助各位青年學子釐清職涯發展的方向及提早認識職場，也全力提供青年就業服務、跨平台媒合與友善職場的推動，打造新竹市安心就業的友善職場環境。

勞工處長黃錦源表示，這是今年第二波弱勢青年就業促進課程與職場體驗活動，實地參訪摩斯漢堡新竹清華店及體驗製作漢堡，協助青年認識速食產業發展、相關生產製作流程及服務禮儀。從嚴格把關的手部清潔流程、練習微笑的服務禮儀訓練，到模擬店舖的臨櫃現況，並邀請業者說明相關升遷制度及員工福利等，協助學員探索職涯興趣與了解速食餐飲產業。

勞工處指出，提供職場體驗的安心食品服務股份有限公司，以摩斯漢堡聞名全台，成立多年來，一路秉持「社會共好」與SDGs精神，落實企業社會責任，為助莘莘學子與社會接軌，長期與多所大專院校進行產學合作，透過舉辦校園職場體驗營和建教合作專案，提供職前體驗。

摩斯漢堡新竹清華店工讀生蔡同學表示，在同事們友善的教導下，很快上手及適應，這份工作在高三學業繁重時，能夠妥善安排時間兼顧課業。他說，除了能賺取薪資又可以學到餐點製作、品質管控、環境清潔及服務禮儀等，增加職場經驗。從中學習到面對不同的客人時，需保有耐心與同理心，也增強自己待人處事、應對及責任感，這些都會成為職場上非常重要的技能。

勞工處指出，活動上午先至賈桃樂學習主題館參訪，讓青年學子認識政府資源，並連結運用到職涯發展或就業規劃。透過心理測驗認識自己與性向，再與職業做結合。下午依學員興趣分組參訪中華汽車楊梅廠產線流程及維修、新竹就業中心手工香皂DIY、摩斯漢堡新竹清華店速食產業發展及相關生產製成等流程。

黃錦源表示，為提升青年學子對於自我興趣的探索及認識產業發展與流程等，利用寒假期間辦理，讓高中、高職生參與職業興趣探索課程、實地參訪產業，協助青年們培養職業技能，為進入職場前做準備。

他指出，市府未來在暑假期間將提供103名公部門工讀職缺，讓青年學子至本市各局處及所屬機關職場體驗，認識公部門工作環境及公共服務性質，也增進職業性向探索機會，培養正確職場工作觀及充實職場所需技能。

勞工處補充，為促進青年求職專業技能，提升就業能力，市府每年皆會辦理相關職業訓練課程，歡迎對職訓課程有興趣者，持續關注新竹市政府勞工處官方網站以及FB粉絲專頁，了解各項最新資訊，讓市府助您築夢圓夢。