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竹市鼓勵健康職場　羽球聯誼賽百人切磋球技

▲ 新竹市代理市長陳章賢今(1)日親自率隊參加球賽。（圖／新竹市政府提供）

▲ 新竹市代理市長陳章賢今(1)日親自率隊參加球賽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

展現城市活力，提倡健康職場及生活工作平衡，新竹市代理市長陳章賢今(1)日親自率隊參加由台電公司於竹光國民運動中心舉辦之「處際暨睦鄰盃羽球聯誼賽」，包括市府共計有12組隊伍參賽，近百人同場切磋球技、以球會友。陳章賢代理市長鼓勵平時努力打拚的職員，走出辦公室揮灑汗水，保持健康繼續向前行。

陳章賢表示，感謝每天在職場上努力的勞工夥伴，因為各位辛勞的付出，讓新竹市去年創稅1,811億元，排名非六都第一，而市府也非常積極的推動企業主建立友善的勞工環境，讓勞工安心工作，促進勞資雙方和諧。他也呼籲，若勞工朋友們在職場上有任何需要協助的地方，務必要和市府聯繫，新竹市政府永遠是勞工朋友們最堅強的後盾。

陳章賢指出，台電作為台灣產業發展幕後推手，第一線工作人員就是台灣經濟發展的基石，衷心感謝台電員工平日堅守崗位、辛勤付出，也肯定事業單位積極推動各項健康休閒活動，齊心營造健康職場，並特別強調職業安全重於一切，呼籲大家工作上一定要時時落實職安。

有別於平日的襯衫西裝，今日陳章賢代理市長換上運動服，成為竹市府羽球社的領隊，與來自各縣市的台電員工同場較勁。他說，市府羽球社從民國90年成立迄今逾20年，其中社員包括校長、局處長及消防局隊員等多位同仁，而平時建立良好的運動習慣，一直是陳代理市長能夠全力以赴處理繁忙市務的不二法門。他說，今日比賽碰到市府隊千萬不要手下留情，儘管放馬過來！也提醒各位勞工朋友比賽玩得開心之餘也要注意安全。

新竹市政府表示，為鼓勵市民多運動、活化身心，市府於104年啟用東區新科國民運動中心，北區竹光國民運動中心於107年底完工，而香山運動中心於今(111)年動工，完工後將完成「一區一運動中心」的拼圖，讓新竹市成為健康滿分的活力城市。

今日羽球聯誼賽由台灣電力(股)公司新竹區營業處職工福利委員會主辦，營業處長胡忠興也親自率隊與會。他說，台電員工平日工作內容多為電力相關設備維護、維修，需要從事登桿、登塔等高空作業或於地下侷限環境作業等，常常需要消耗大量體力，所以更須透過平日運動釋放壓力、促進健康。胡處長也感謝職工福利委員會協助推動許多福利業務，讓同仁在工作之餘能紓解身心壓力，更能凝聚團隊向心力。

勞工處補充，僱用50人以上之事業單位，需提撥職工福利金及設置職工福利委員會，辦理職工福利事業。市府為協助勞工朋友安心工作，穩定就業，近年積極推動勞工福利相關活動，更希望事業單位能主動為員工辦理福利事業，幫助員工在工作之餘，也能有健康的身心靈，工作與生活能平衡發展。各事業單位有關職工福利委員會相關申請作業，可逕至「職工福利委員會管理系統」(https://wfs.mol.gov.tw/WFWeb/index.aspx)線上申辦，若有設立申請相關疑問可向勞工處洽詢。

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