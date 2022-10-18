竹市秋季就博會最終回　19日玄奘大學盛大登場

▲新竹市今年最後一場校園就業博覽會，將於19日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

求職者注意！新竹市今年最後一場校園就業博覽會，將於19日在玄奘大學熱鬧登場，現場共計超過30家績優廠商，提供逾780個工作職缺。新竹市代理市長陳章賢表示，為協助應屆畢業生與求才廠商，讓彼此找到合適工作與優秀人才，市府積極辦理徵才活動促進就業，攜手新竹就業中心與校方，於今年秋季舉辦3校就業博覽會，歡迎應屆畢業生與求職者把握機會、勇敢築夢，開創屬於自己的輝煌職涯，不只拚經濟，也拚出自我好「薪」情。

陳章賢指出，市府相當重視市民就業議題，今年共辦理7場校園就博會，最終場將於明日玄奘大學舉辦，邀請許多知名廠商參加，包括佳能半導體、巨匠教育集團、Uniqlo、GU、大戶屋、新竹振道、Gogoro、合點壽司等，超過30多家績優廠商，橫跨科技、教育、餐飲、生命禮儀、商業設計等領域，並提供超過780個正職、實習及工讀等工作職缺，提供求職者更多元豐富的選擇。

玄奘大學表示，今年25週年校慶以「再創輝煌」為主題，而本場就博會屬於校慶活動的一環，除徵才廠商參展解說外，現場亦邀請多家職輔機構及專家，提供就業輔導與諮詢服務，積極協助學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，呼籲學生把握機會、踴躍參與。詳細活動請至玄奘大學及新竹就業中心官網查詢。

勞工處長黃錦源表示，為協助媒合求才廠商與應屆畢業生，今年新竹市共辦理7場校園就業博覽會，本場是秋季第3場，也是年末最後一場，盼創造更多優質就業機會，實現年輕人畢業即就業的目標，也歡迎新竹地區有求職或轉職需求民眾踴躍參加。

勞工處補充，秋季就博會結束後緊接著還有「2022新竹X梅竹黑客松」創客競賽活動，將在10月22日至23日於國立清華大學體育館登場，現場將有許多青年參賽者運用知識與創意提出解決方案，展現對社會議題的多元想法，歡迎對創客及未來科技發展等有興趣的民眾蒞臨參觀。