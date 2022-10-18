　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市秋季就博會最終回　19日玄奘大學盛大登場

▲新竹市今年最後一場校園就業博覽會，將於19日登場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今年最後一場校園就業博覽會，將於19日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

求職者注意！新竹市今年最後一場校園就業博覽會，將於19日在玄奘大學熱鬧登場，現場共計超過30家績優廠商，提供逾780個工作職缺。新竹市代理市長陳章賢表示，為協助應屆畢業生與求才廠商，讓彼此找到合適工作與優秀人才，市府積極辦理徵才活動促進就業，攜手新竹就業中心與校方，於今年秋季舉辦3校就業博覽會，歡迎應屆畢業生與求職者把握機會、勇敢築夢，開創屬於自己的輝煌職涯，不只拚經濟，也拚出自我好「薪」情。

陳章賢指出，市府相當重視市民就業議題，今年共辦理7場校園就博會，最終場將於明日玄奘大學舉辦，邀請許多知名廠商參加，包括佳能半導體、巨匠教育集團、Uniqlo、GU、大戶屋、新竹振道、Gogoro、合點壽司等，超過30多家績優廠商，橫跨科技、教育、餐飲、生命禮儀、商業設計等領域，並提供超過780個正職、實習及工讀等工作職缺，提供求職者更多元豐富的選擇。

玄奘大學表示，今年25週年校慶以「再創輝煌」為主題，而本場就博會屬於校慶活動的一環，除徵才廠商參展解說外，現場亦邀請多家職輔機構及專家，提供就業輔導與諮詢服務，積極協助學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，呼籲學生把握機會、踴躍參與。詳細活動請至玄奘大學及新竹就業中心官網查詢。

勞工處長黃錦源表示，為協助媒合求才廠商與應屆畢業生，今年新竹市共辦理7場校園就業博覽會，本場是秋季第3場，也是年末最後一場，盼創造更多優質就業機會，實現年輕人畢業即就業的目標，也歡迎新竹地區有求職或轉職需求民眾踴躍參加。

勞工處補充，秋季就博會結束後緊接著還有「2022新竹X梅竹黑客松」創客競賽活動，將在10月22日至23日於國立清華大學體育館登場，現場將有許多青年參賽者運用知識與創意提出解決方案，展現對社會議題的多元想法，歡迎對創客及未來科技發展等有興趣的民眾蒞臨參觀。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識了
大阪環球影城發現「多塊人骨」！　死者身分曝
離開中國後首度現身！　前台積電大將「蔣爸」驚喜出席鴻海科技日
敖犬加入《全明星4》黃隊！　2選手回鍋：盼再破紀錄
可能取代BA.5！　XBB將成下一個強勢變異株
拖把狂扁3歲女童！　她想吐仍被推牆虐死
一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」又不頂讓了　闆娘曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市秋季就博會最終回　19日玄奘大學盛大登場

邊境開放觀光產業大徵才　台南就業中心提供445工作機會

社造百貨行行出狀元　雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

竹市「臺語金曲之夜」超強卡司　天后宮廟埕聽金曲

北中寮無加油站…儲油桶冒險擺家中　加油站終動工！嘉惠5千居民

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地　幸未造成人員傷亡

台東縣府打造優質農產品牌　積極佈局跨境電商前進國際

台南要跟上交通改革趨勢　林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

根頂重機股份有限　捐贈卑南鄉公所復康巴士一輛

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

竹市秋季就博會最終回　19日玄奘大學盛大登場

邊境開放觀光產業大徵才　台南就業中心提供445工作機會

社造百貨行行出狀元　雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

竹市「臺語金曲之夜」超強卡司　天后宮廟埕聽金曲

北中寮無加油站…儲油桶冒險擺家中　加油站終動工！嘉惠5千居民

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地　幸未造成人員傷亡

台東縣府打造優質農產品牌　積極佈局跨境電商前進國際

台南要跟上交通改革趨勢　林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

根頂重機股份有限　捐贈卑南鄉公所復康巴士一輛

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

蘇貞昌確診前3天同台這些人　足跡遍布雙北、高雄、澎湖

快訊／台61線貨車引擎竄白煙　後車狂按喇叭示警…才下車整台燒毀

成龍女兒吳卓林「街頭領食物」　網紅妻濃妝拍片反擊！

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

速霸陸「Solterra電動休旅」確定10／31上市　主打4驅、續航460km

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

地方熱門新聞

台中知名酒店雙球海大解封迎客

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

盧秀燕震驚：敬悼我的好友

台中首座市立醫院今動土

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

科技執法守護環境　彰化PM2.5減量全國第一

林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地

阿爸的腳踏車宣傳最吸睛

消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

男子夜駕註銷車吃消夜起獲K毒

桃園市圖新總館70萬冊圖書搬遷　完成上架

高雄20秒短片看2年「11處社宅」動土

2022羅浮溫泉季　泡溫泉登錄發票抽大獎

更多熱門

相關新聞

竹市鼓勵健康職場　羽球聯誼賽百人切磋

竹市鼓勵健康職場　羽球聯誼賽百人切磋

展現城市活力，提倡健康職場及生活工作平衡，新竹市代理市長陳章賢今(1)日親自率隊參加由台電公司於竹光國民運動中心舉辦之「處際暨睦鄰盃羽球聯誼賽」，包括市府共計有12組隊伍參賽，近百人同場切磋球技、以球會友。陳章賢代理市長鼓勵平時努力打拚的職員，走出辦公室揮灑汗水，保持健康繼續向前行。

2022「新竹X梅竹黑客松」報名

2022「新竹X梅竹黑客松」報名

竹市賈桃樂主題館8周年　助青年就業50萬人次

竹市賈桃樂主題館8周年　助青年就業50萬人次

新竹「青年樂就業」9/15登場

新竹「青年樂就業」9/15登場

新竹市青年學苑首度開辦

新竹市青年學苑首度開辦

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

牛角燒肉登台20周年推優惠

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面