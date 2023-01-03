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每人最高10萬元　新竹市112年勞工保紓困貸款1／7截止

▲112年勞工保險被保險人紓困貸款申請方式。（圖／新竹市政府提供）

▲112年勞工保險被保險人紓困貸款申請方式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

112年勞工保險被保險人紓困貸款已開辦，每人最高貸款金額新臺幣10萬元。新竹市政府表示，截至去（111）年底，已逾7萬4千戶申請，申請期限雖至112年1月7日止，但總貸款額度以200億元為原則，新竹市長高虹安提醒有需求且符合申請資格的勞工朋友，儘早以網路、郵寄或臨櫃等方式擇一提出申請。

新竹市勞工處長黃錦源說明，為讓勞工過好年，勞保局每年都會推出勞保紓困貸款。申請貸款被保險人須同時符合生活困難、參加勞保年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸，或曾借貸已繳清貸款本金及利息等四大條件。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。另提醒想利用網路申請的勞工，需符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者。

黃錦源表示，貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。以貸10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3,408元。貸款利率自撥款日起為年息1.718%，嗣後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。

勞保局表示，提醒勞工朋友們可多利用網路申請方式辦理，有疑問請逕洽土地銀行客服專線(02)2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（詳細電話及地點請至土地銀行網站查詢），勿委託他人代辦，以防錢財遭詐騙。核貸後款項將直接撥入被保險人帳戶。貸款者後續應按期正常還款，以免未來請領之保險給付遭到扣減。勞保局服務專線(02)2396-1266。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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