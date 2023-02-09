不斷更新／盧秀燕先拋磚引玉！　政治人物捐款「名單金額」一次看

▲土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／記者張君豪翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

土耳其南部6日發生規模7.8強震，外交部鑒於地震災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，將賑災援款提高至200萬美元（約新台幣6021.5萬元）。台中市長盧秀燕8日率先捐出一個月薪水，為土耳其震災募款拋磚引玉，各政黨政治人物也紛紛跟進。《ETtoday新聞雲》為您不斷更新政治人物捐款名單與金額。

地震發生後，中央政府第一時間便派遣「台灣國際搜救隊」前往土耳其協助搜救，並開設捐款帳戶提供國人捐贈善款。其中，中央捐款人士包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦，皆捐出一個月薪資；立法院長游錫堃則宣布立法院捐助1百萬元。

六都地方首長部分，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁皆捐出一個月薪資，盼能透過捐款，幫助土耳其盡速重建家園。

中央與六都首長捐款名單及金額如下：

總統蔡英文（1個月薪水）

副總統賴清德（1個月薪水）

行政院長陳建仁（1個月薪水）

副行政院長鄭文燦（1個月薪水）

台北市長蔣萬安（1個月薪水）

新北市長侯友宜（1個月薪水）

台中市長盧秀燕（1個月薪水）

台南市長黃偉哲（1個月薪水）

高雄市長陳其邁（1個月薪水）

立法院（100萬）

另針對想捐款的民眾，外交部也提供國內捐款專戶之相關資訊：（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；另若是國外捐款，國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

外交部提醒，捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據，捐款聯絡電話為02-85906666。而在土耳其國人，如遭遇急難需要協助，可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。