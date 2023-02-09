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傅崐萁捐「3個月薪水」拋磚引玉！　盼土耳其早日度過難關

▲▼立委傅崐萁與交通部及蘇花改工程處，共同會勘玉興橋拓寬工程受損情形。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其與敘利亞邊界接連發生規模7.8強震，已造成逾萬人死亡，災情慘重，我國已派出兩批搜救大隊前往土耳其協助救援，不少政治人物也紛紛捐出月薪希望拋磚引玉幫助土耳其。國民黨立委傅崐萁也9日也透過臉書表示，自己會捐出三個月月薪，盼土耳其早日度過難關。

傅崐萁表示，土耳其強震重創當地，震災區滿目瘡痍，房屋住宅倒塌、上萬條寶貴生命逝去。他提到，台灣經歷過多次震災，對災區民眾的無助、恐懼、徹夜難眠感同身受，他也拋磚引玉，捐出三個月的薪水，協助土耳其賑災，以實際行動關心土耳其遇難民眾，期盼各界伸出援手，共同助災區早日度過難關，「上天有好生之德」，他喊話，讓我們持續為土耳其及敘利亞祈福，期盼更多的遇難者能夠獲救！

此外，另針對想捐款的民眾，外交部也提供國內捐款專戶之相關資訊：（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；另若是國外捐款，國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

外交部提醒，捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據，捐款聯絡電話為02-85906666。而在土耳其國人，如遭遇急難需要協助，可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。

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土耳其強震傅崐萁捐款

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