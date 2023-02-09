困40小時！搜救人員黑暗中挖出「1歲雙胞胎」　奇蹟生還畫面曝光





▲搜救人員小心翼翼救出雙胞胎。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞發生強震，目前死亡人數已超過15,000多人，在強震發生40小時後搜救行動傳出捷報，他們在加濟安泰普市(Gazientep)一棟倒塌房屋中救出一對1歲雙胞胎，後來在持續努力下，雙胞胎爸媽也成功救出。

土耳其南部與敘利亞北部地區6日發生規模7.8強震，後來又在數小時內連續發生多起強烈餘震，造成上千棟建築物倒塌，與上萬多名民眾受困。土耳其官員表示，目前土耳其敘利亞邊境10省份，至少11,000 人喪生，超過3萬多人受傷。

搜救人員從加濟安泰普市一棟倒塌的5層樓公寓中，救出一名1歲雙胞胎男嬰艾哈邁德(Ahmet Erbay)從現場影片中可看到，搜救人員在黑暗中持續挖掘，最後成功把正在哭泣的艾哈邁德抱了出來，周圍的人見狀興奮大喊「奇蹟來了」，開心把他送到擔架上。

搜救人員沒多久，又順利把艾哈邁德的雙胞胎妹妹阿米恩(Amine Elçin)也從廢墟中救出，2名孩子被活埋長達40小時，一同送到醫院治療，期間搜救人員持續尋找父親Ibrahim Karapirli與母親Pinar的下落，最後成功把爸媽救出並送到附近醫院，然而雙胞胎的2名11歲與12歲姊姊，目前仍下落不明。