困40小時！搜救人員黑暗中挖出「1歲雙胞胎」　奇蹟生還畫面曝光

▲搜救人員小心翼翼救出雙胞胎。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

土耳其與敘利亞發生強震,目前死亡人數已超過15,000多人,在強震發生40小時後搜救行動傳出捷報,他們在加濟安泰普市(Gazientep)一棟倒塌房屋中救出一對1歲雙胞胎,後來在持續努力下,雙胞胎爸媽也成功救出。

土耳其南部與敘利亞北部地區6日發生規模7.8強震,後來又在數小時內連續發生多起強烈餘震,造成上千棟建築物倒塌,與上萬多名民眾受困。土耳其官員表示,目前土耳其敘利亞邊境10省份,至少11,000 人喪生,超過3萬多人受傷。

❝Miracle twins...❞

Twin toddlers were rescued about 40 hours after the building collapsed in Gaziantep #Turkey #Turkiye #TurkeyEarthquake #earthquaketurkey #earthquake #earthquakeinturkey pic.twitter.com/g3MGa4TYBV