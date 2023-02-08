做完DNA檢測突然接到警察電話　女意外發現「被捲進謀殺案」嚇壞





▲女突然被警察通知與謀殺案有關。（圖／翻攝自TikTok／hittheroadjackie）

記者李振慧／綜合報導

美國加州31歲女子潔姬(Jackie Vadurro)上網進行DNA檢測，做完後突然接到警察電話，告知她與一起發生在37年前的謀殺案件有關，把她給嚇了一大跳，心想「天啊，我做了什麼，為什麼會和我有關係」，驚悚故事也把近60萬網友嚇壞。

潔姬拍攝TikTok影片表示，她度過了人生中最詭異的48小時，「天啊，48小時前我正在餐廳吃飯，手機突然有一通沒有顯示號碼的電話，我雖然覺得奇怪但還是接了起來」，結果竟是警察打來，通知她與一起謀殺案有關。

潔姬表示，警方告訴她，發現她的DNA與一起發生在1986年的案件有關，一名女子被人發現胸口中彈，陳屍在聖地牙哥一處鄉村公路，由於沒有人通報失蹤，多年來一直無法得知女屍身分，直到潔姬上傳DNA資料後，警方才匹配到2人資料，懷疑可能有親戚關係。

潔姬本來以為自己接到惡作劇電話，直到看到警方所提供的相關資料才相信，後來家屬也都將DNA樣本提供給警方調查，最後發現死者與潔姬母親那邊的家族有血緣關係，潔姬有可能是死者的第二代或第三代表親。

潔姬表示，「我的家人最後還是不知道這名死者是誰，也不知道她來自哪裡，她有可能是母親曾祖父的私生女，所以家族中才沒有人知道她的存在」。目前案件仍在調查中，潔姬很開心自己的DNA能夠幫助警方找到線索，希望這起謀殺案能夠早日偵破。

