敘利亞孩童獲救「捏臉嬉鬧」露燦笑　振奮人心畫面曝光

▲敘利亞孩童卡拉姆(Karam)獲救。(圖/翻攝自推特/The White Helmets,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其與敘利亞迄今超過1.5萬人命喪規模7.8百年大地震,儘管死傷不斷上修,但也陸續傳出受困者獲救的好消息。在敘利亞,孩童卡拉姆(Karam)在強震首日從瓦礫堆中獲救,眼神雪亮、露出燦爛笑容,甚至調皮伸手去拍打、捏大人的臉龐,令全場感到振奮。

Miracles are repeated and voices embrace the sky again.

Moments filled with joy as the child Karam was rescued from the ruins of a destroyed house in the village of Armanaz in the countryside of #Idlib, #Syria on the first day of the #earthquake. pic.twitter.com/eec9Ws91kn