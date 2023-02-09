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敘利亞孩童獲救「捏臉嬉鬧」露燦笑　振奮人心畫面曝光

▲▼ 敘利亞孩童卡拉姆（Karam）獲救。（圖／翻攝自推特／The White Helmets））

▲敘利亞孩童卡拉姆（Karam）獲救。（圖／翻攝自推特／The White Helmets，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其與敘利亞迄今超過1.5萬人命喪規模7.8百年大地震，儘管死傷不斷上修，但也陸續傳出受困者獲救的好消息。在敘利亞，孩童卡拉姆（Karam）在強震首日從瓦礫堆中獲救，眼神雪亮、露出燦爛笑容，甚至調皮伸手去拍打、捏大人的臉龐，令全場感到振奮。

依據敘利亞民防組織「白頭盔」（The White Helmets）9日公開的1分多鐘影片，在敘利亞伊德利布阿曼納茲村落（Armanaz），救援人員從一棟被地震震毀的民宅瓦礫堆中，成功救出卡拉姆，現場爆出陣陣歡呼聲。

▲▼ 敘利亞孩童卡拉姆（Karam）獲救。（圖／翻攝自推特／The White Helmets））

▲▼ 敘利亞孩童卡拉姆（Karam）獲救。（圖／翻攝自推特／The White Helmets））

▲▼ 敘利亞孩童卡拉姆（Karam）獲救。（圖／翻攝自推特／The White Helmets））

卡拉姆看起來精神還不錯，眼神雪亮、露出燦爛笑容，甚至調皮拍打、捏著旁邊大人的臉龐嬉鬧。這一幕讓現場救援人員也露出開心笑容，全場相當振奮。

依據聯合國統計，光是敘利亞就有近1100萬人受到這場大地震影響，其中400萬人要依靠援助機構獲得乾淨的水與食物等基本人道主義需求。不過聯合國8日表示，進入政府控制區的援助相當少，且無法派遣援助車隊進入反對派控制區，聯合國在敘利亞的人道主要援助庫存將在未來數日內耗盡。

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