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民進黨立院黨團捐50萬元助土耳其度難關　綠委響應捐1個月所得

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「台灣隊」趕赴土耳其救援。（圖／記者張君豪翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

土耳其東部6日發生芮氏規模7.8強震，重創土耳其跟敘利亞，死傷慘重，衛福部7日開設「土耳其震災專案」捐款專戶，已湧進破千萬善款。對此，民進黨立院黨團9日宣布捐款新台幣50萬元，盡棉薄之力，幫助土耳其度過難關。民進黨立委莊競程、何志偉也將分別捐出一個月所得。

過去台灣發生921強震的災害時，土耳其率先派搜救隊來台協助，這次土耳其遭遇強震，台灣也在事發後，立即派出搜救隊前往協助，為協助災後重建，民眾也可利用捐款專戶進行捐款，貢獻一份心力。

對於捐款方式，立委林楚茵9日表示，已向金管會、外交部詢問手續費減免方式及捐款管道，其中，金管會回覆，若轉帳捐款至衛福部賑災專戶將免手續費，並「回溯至2月7日」，而外交部也研議開放ATM、網銀轉帳，及便利商店捐款等方式，方便民眾捐款。

莊競程表示，這幾天，新聞畫面不斷傳來土耳其震災的消息，對於災民的悲痛與恐懼，競程親身經歷過921大地震，那種苦痛完全能夠體會。

莊競程指出，朋友之間就是要互相幫忙，921當時土耳其救難隊深入災區協助的身影，台灣人永遠不會忘記。我國搜救隊也已率先抵達土耳其展開救援，以行動力挺好朋友。

莊競程也宣佈捐出一個月的所得，他表示，期盼協助土耳其災區的重建，更希望能夠拋磚引玉，呼籲更多朋友響應支援，出錢出力、救人助人。一起為土耳其集氣，也為台灣的搜救隊加油。願死者安息，傷者早日康復。

何志偉表示，921大地震時他還是個高中生，土耳其救難隊第一個來台灣救援，讓他印象深刻，現在面對土耳其的震災，自己與一些在地的好朋友也捐出「一個月月薪」響應。

何志偉指出，土耳其現在進入非常寒冷的冬天，面對零下的溫度、這樣的震災，他從新聞上看到搜救人員從一片片的瓦礫堆中救人，未來還有從災難要經歷漫長的重建過程，真的非常難過。

何志偉表示，台灣曾經歷過921震災，當時土耳其即刻救援，自己也到現在也都還記在心裡。不同國家的人們在遇到天災時，可以彼此互相幫助，更是人世間最可貴的事情。

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