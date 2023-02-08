除了宋濤還見誰？　夏立言稱訪陸行程「客隨主便」

▲夏立言今啟程訪中並於機場受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8日）啟程赴中國大陸訪問，預計拜會國台辦主任宋濤，至於其他拜會名單，例如習近平？夏立言於桃園機場受訪時直言，「沒有這樣安排」，國民黨跟陸委會報備的，就是會見到新的國台辦主任，但也強調國民黨一向態度是客隨主便，「不會因為一次握手就被統戰過去」。

夏立言率團前往中國，開展「交流對話、關懷民生」之行。此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

夏立言指出，此行有三大目的，首先，繼續關懷在大陸台商、台商與台灣同胞，第二是表達台灣很多中小企業、農漁民面臨困難必須被解決，第三，去認識大陸涉台人士，互相了解都是好事，過去因為疫情，兩岸發生很多困難，現在似乎有點春暖花開的跡象，他們去溝通對話、彼此了解，都是好，「蔡英文總統也表達希望增加兩岸間的對話溝通，美方也樂見兩岸交流，因此，對話是一個氛圍，在這樣的氛圍下，國民黨去傳達台灣人民心聲。」

夏立言表示，對於某些人來說，訪問中國永遠都沒有對的時機點，但兩岸越是危險就越要去，去年8月對岸對台軍演，大家都說時機點不適合，但最後國民黨也表達我方心聲，證明結果是好的，如同美國國務卿布林肯暫緩訪中，但美方後續也希望按照計畫訪中，「要增加對話溝通都是世界一致的看法，會按照自己的步伐才是最重要的」。

至於是否會見習近平？夏立言回應，「沒有這樣安排」，國民黨跟陸委會報備的，就是會見到新的國台辦主任，一向態度是客隨主便。夏立言也再次強調，自己做外交官幾十年，也在陸委會、國防部工作，不會因為一次握手就被統戰過去，大家不需要有這疑慮，還是希望民生問題能夠優先被解決，這些與政治都毫無關係。