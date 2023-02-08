習近平：中國式現代化　打破了「現代化=西方化」迷思

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平7日在闡述「中國式現代化」時指出，中國式現代化，打破了「現代化=西方化」的迷思，展現了現代化的另一幅圖景，開闢了一條屬於中國但又具有世界意義的現代化道路，創造了全新的人類文明形態。

根據新華社報導，習近平當天在中央黨校的「學習貫徹黨的二十大精神研討班」開班式上發言。他首先提出了「中國式現代化」5個方面的中國特色，即人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化、走和平發展道路的現代化。

習近平說，這5個方面，揭示了中國式現代化的科學內涵，既是理論概括，也是實踐要求，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興指明了一條康莊大道，「實踐充分證明，中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興的唯一正確道路。」

習近平表示，歷史條件的多樣性，決定了各國選擇發展道路的多樣性，「世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放之四海而皆準的現代化標準。」

習近平指出，長期以來，存在著現代化等同於西方化的迷思，中國共產黨帶領人民在探索中走出的，正是一條顯著區別於西方現代化的道路，「這條道路深深植根於中華優秀傳統文化，體現科學社會主義的先進本質，同時又借鑒吸收一切人類優秀文明成果。」

習近平強調，中國式現代化，打破了「現代化=西方化」的迷思，展現了現代化的另一幅圖景，開闢了一條屬於中國但又具有世界意義的現代化道路，創造了全新的人類文明形態。

習近平還說，中國式現代化蘊含的獨特世界觀、價值觀、歷史觀、文明觀、民主觀、生態觀等及其偉大實踐，是對世界現代化理論和實踐的重大創新。