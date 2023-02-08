夏立言堅持訪中　民進黨：勿把關懷民生當幌子

▲民進黨舉行「國民黨不顧輿論，堅持派副主席夏立言訪問中國」記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

時值中國大陸間諜球事件牽動美中敏感神經之際，國民黨副主席夏立言8日再度率團訪中，對此，民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲舉行記者會痛批，國民黨不顧國際情勢堅持訪中，還把關懷民生當幌子，請國民黨主席朱立倫說清楚、講明白，直接面對台灣人民。

黃彩玲表示，夏立言2022年出訪中國時，選在中國對台不理性軍演的時刻，這次選在間諜氣球侵美的敏感時機、不顧國際情勢，甚至不回應民眾質疑，還堅稱說這次到中國是客隨主便、輕描淡寫，是把台灣人民當笨蛋嗎？

黃彩玲指出，夏立言去年在中國實彈軍演後的訪中行前，宣稱不談政治、不見高官，結果一到中國就先見了海協會長張志軍，請問這一次他還要見誰？夏立言說要去關懷民生，絕對沒有政治任務，朱立倫也辯稱，是為了台灣農產品，要解決經貿問題，但大家都知道這是中國栽贓台灣農產品有問題，刻意刁難突然禁止進口，國民黨竟然還要跟中共合演這齣假給紅利的大戲。

黃彩玲強調，在去年訪中時，夏立言說會在夏張會上當面跟張志軍表達反對軍演，結果飯還沒吃完，福建海事局就發警報說2天後要在福建海域進行實彈演練，國民黨不尷尬嗎？這就是國民黨引以為傲的善意嗎？夏立言的訪中行程，「國民黨的資訊揭露是一天一變，一天一騙，國民黨就是詐騙黨」，國民黨此行最重要的目的就是國共接觸，請不要再把關懷民生當作幌子。

張志豪則表示，現在只有國民黨堅持訪中、堅持談九二共識，還在做九二共識的春秋大夢，這次夏立言要會見的中共中央對台領導工作小組副組長王滬寧，就是一國兩制台灣方案的設計師，而所謂的九二共識，就是「習近平已經主張過現在世界上只有一國兩制台灣方案，國民黨還在談九二共識根本就是欺騙國人」。

張志豪也拿出去年8月夏立言訪中時，國民黨青壯世代的聯署書，以及國民黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人的發言，質疑這些人這次去了哪裡？侯友宜、盧秀燕怎麼不再提醒夏立言不要訪中。

張志豪質疑，上次朱立倫派夏立言出訪被視為要在中共20大前跟中國建立政治默契，今年派夏立言又要談些什麼？另外，朱立倫是不是擔心鴻海集團創辦人郭台銘、侯友宜的人氣跟聲勢比自己好，所以要用黨中央的主場優勢，大打中國牌，準備要和共產黨合謀總統大位？

張志豪也談到，此次出訪團員中，有朱立倫的小舅子高思博，而朱立倫岳父高育仁積極經營兩岸關係，有豐沛的政商關係，令人懷疑，夏立言是否只是幌子，其實只是為了掩護高思博、高育仁的政治目的，請朱立倫主席自己說清楚、講明白，直接面對台灣人民。