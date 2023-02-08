反對藍營進行「黨員民調」　沈富雄：單一選區不能排綠

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯率先喊出「世代交替」，表態將參選「信義・南松山」立委初選，引發黨內立委選舉布局之爭，包括北市議員徐弘庭、游淑慧、張斯綱、鍾沛君等人都紛紛表態想爭取區域立委席次。前民進黨立委沈富雄7日表示，他反對進行黨員民調，因為黨員民調排綠，但單一選區不能只要國民黨的票，一定要往中間移動。

沈富雄昨日在節目《今天誰來沛》中指出，國民黨中比較保守、怕事的人就會說不要初選，認為只要初選國民黨就會分裂，但除非能協調到大家都滿意，沒有人講話，那走這條路可以，「但我認為大家都知道，那條路顯然不行。」

沈富雄說明，沒有黨內初選，不可能沒有雜音，所以一定要初選。但若要初選，又必須考慮是要「黨員民調」，還是要「全民調」。他強調，「我反對進行黨員民調，因為國民黨你自己好好檢討，你們黨員結構像話嗎？你們敢出來說黨員結構就跟全民調的結構一樣嗎？所以國民黨一定不可以進行黨員民調。」

沈富雄指出，「黨員民調」這條路民進黨都走過了，當時前綠委蔡同榮還在時就極力鼓動要排藍，但這怎麼可以排藍？他認為，國民黨未來做民調的時候不能排綠，因為單一選區不能只要國民黨的票，一定要往中間移動，質疑「大選的時候要他們淺綠與中間選民，那初選的時候國民黨又怎麼可以排綠呢？」