譴責夏立言訪中荒謬　時力黨團：國民黨替總統選舉尋求中國認同？

▲夏立言今啟程訪中並於機場受訪。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8日）開啟訪中之旅，預計拜會國台辦新任主任宋濤。但時代力量立法院黨團今上午發布聲明，形容夏立言此行是「荒謬行為」，並呼籲國民黨應該認清真正的敵人是誰，言行一致保護台灣的民主自由與主權，別讓國際社會誤解台灣人民的全體意志。

時力黨團表示，夏在中共屢以間諜氣球刺探全球軍事情報，甚至美國國務卿布林肯（Antony Blinken）還因此推遲訪中行程、宋濤以「認同九二共識」來做為恢復協商前提的同時，國民黨竟然還派夏出訪中國，政治宣示極為濃厚。

「一直以來，中國對台灣，無論是軍事、政治、民生的統戰動作頻繁不斷，為的就是要讓台灣的親中團體在各種議題上可以有操作空間。」時力黨團表示，嚴正譴責夏立言在中共對我統戰動作不斷的時刻出訪中國，並不符合全體國民的利益及安全。

時力黨團也質疑，適逢選舉年，國民黨是否在替未來總統選舉布局，來尋求中國認同並中國報告？難道要延續國民黨的兩岸買辦文化？​

聲明最後，時力黨團強調，時力黨團堅持捍衛主權，為民眾發聲的立場不會改變，如果國民黨仍要堅持此時此刻訪中時機恰當，那就請夏立言大聲要求中共停止武力威脅、刁難民生經濟，並向中共傳達台灣人民追求民主、自由的決心。

時代力量黨團聲明全文：

在中共屢以間諜氣球刺探全球軍事情報，甚至美國國務卿布林肯還因此推遲訪中行程、中共國台辦主任宋濤以「認同九二共識」來做為恢復協商前提的同時，國民黨竟然還派副主席夏立言出訪中國，政治宣示極為濃厚。針對如此荒謬行為，時代力量立法院黨團呼籲國民黨應該認清真正的敵人是誰，言行一致保護台灣的民主自由與主權，別讓國際社會誤解台灣人民的全體意志。

不只是2023年2月美國國務卿原定的訪中行程，因為中國間諜氣球在美國境內盤旋而生變，更在2022年8月，前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國即在台灣周圍進行了數日的軍事演習。更進一步，美國空軍指揮官米尼漢（Mike Minihan）在今年1月27日遭洩露的備忘錄中，也表示他相信美國將在未來兩年內與北京就台灣問題展開戰爭。

而軍事以外的民生議題也沒有放過，台灣農產品也屢遭中國政治禁令的打壓，鳳梨釋迦至今已遭禁止輸入中國兩年，農委會也已經採取廢園措施等手段，在中共以恩給式的准予進口作為統戰手段的現在，「買辦」的風已再度吹起。

就在這些事件發生的同時，中國國台辦卻在2月5日舉辦的「2023年台商新春座談會」中，中共國台辦主任宋濤宣稱只要台灣當局認同「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復起來。話音還沒落下，不只是夏立言表達非去不可的決心，就連朱立倫主席也向媒體急稱「絕無任何政治考量」。國民黨高層不顧批評硬幹訪中，這到底是為了誰的利益？

一直以來，中國對台灣，無論是軍事、政治、民生的統戰動作頻繁不斷，為的就是要讓台灣的親中團體在各種議題上可以有操作空間。對此，時代力量立法院黨團嚴正譴責，譴責國民黨派遣副主席夏立言在中共對我統戰動作不斷的時刻出訪中國，並不符合全體國民的利益及安全。時代力量黨團表示，適逢選舉年，國民黨是否在替未來總統選舉布局，來尋求中國認同並中國報告？難道要延續國民黨的兩岸買辦文化？​

時代力量堅持捍衛主權，為民眾發聲的立場不會改變。如果國民黨仍要堅持此時此刻訪中時機恰當，那就請夏立言先生大聲要求中共停止武力威脅、刁難民生經濟，並向中共傳達台灣人民追求民主、自由的決心！