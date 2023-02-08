夏立言訪陸2項活動曝光　國台辦：民進黨才是台灣主流民意的脅迫

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中國國民黨副主席夏立言訪陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日宣布證實，夏立言將參與兩場兩岸交流活動。談到民進黨批評夏立言訪陸是「誤判情勢。」朱鳳蓮則回批民進黨，「不要一步一步把台灣推向危險的境地，是對台灣社會主流民意的脅迫，是對台灣最大利益的威脅。‌」

針對民進黨質疑夏立言訪陸是誤判情勢，「可能落入大陸的強制性政治框架，為『一國兩制』台灣方案背書」。朱鳳蓮指出，台灣社會的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作，‌‌「我們始終尊重關愛造福台灣同胞，秉持兩岸一家親理念，真誠為台灣同胞謀福祉。‌‌」

朱鳳蓮痛批，民進黨出於政治私利，勾連外部勢力謀獨挑釁，損害台灣民眾的利益福祉，‌‌危害台灣同胞的身家性命，一步一步把台灣推向危險的境地，是對台灣社會主流民意的脅迫，是對台灣最大利益的威脅。‌

▲大陸國台辦今公布夏立言訪陸兩項重要交流活動。（圖／記者李毓康攝）

針對夏立言訪陸行程，朱鳳蓮指出，為了促進兩岸各領域的交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，‌‌中國國民黨副主席夏立言來訪期間，兩岸有關方面將合作舉辦兩項的交流活動，‌‌一個是海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦「後疫情時期的兩岸關係與‌‌交流」合作座談會，將於2月10日上午在北京舉行。‌

朱鳳蓮進一步說，第二是由中華全國青年聯合會，中國國民黨青工總會作為指導單位，‌‌上海市青年聯合會，上海市青年企業家協會，以海峽兩岸經貿文化交流協會、青年委員會，‌‌三三會青年企業家委員會共同主辦兩岸青年企業家上海交流活動，‌‌這個活動將在12月13日上午在上海舉行，‌‌夏立言副主席將出席上述的兩項活動，並且到南京、武漢、重慶、成都等地的參訪。‌‌國台辦方面將持續發布最新消息。

夏立言今率團訪陸，時間預計是2月8日至17日前往北京等5地訪問。大陸國台辦也表態，願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，加強與國民黨交往。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬呼籲，國民黨不要誤判情勢，不要釋放錯誤訊息給國際社會，全世界都不會認為是中華民國去統一中華人民共和國，而是台灣被中國併吞



