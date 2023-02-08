賴清德稱「台灣已經獨立」　國台辦：永遠不可能成為一個國家

▲副總統暨民進黨主席賴清德表示，台灣已經是主權獨立的國家。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者任以芳／綜合報導

民進黨主席賴清德日前宣誓就職，強調「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日回應，「台灣永遠不會是一個國家。」搞台獨分裂，用什麼形式包裝都不可能得逞。

朱鳳蓮指出，「兩岸同屬一個中國歷史經緯清晰，法理事實清楚，台灣從來就不是一個國家，‌‌也永遠不可能成為一個國家。‌‌」

她進一步強調，搞台獨分裂，違背歷史發展潮流，毀滅全體的中華兒女意志，嚴重損害兩岸同胞利益。「無論使用什麼樣的包裝說‌說詞都不可能得逞。‌」

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

另外有陸媒提問，「蔡英文日前稱，在理性、平等及相互尊重下，願和大陸開展對話，一起尋求雙方可接受、促進區域和平穩定的可行之道。

對此，朱鳳蓮第一時間先反問，「這話，大家信嗎？」

朱鳳蓮只說，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，這個基礎充分體現雙方相互尊重、平等協商，無論是兩會商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例。

朱鳳蓮表示，只要民進黨認同體現一個中國原則的「九二共識」，以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。