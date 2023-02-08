蔡英文稱願與北京展開對話　陸官方反批說假話：大家信嗎？

▲蔡英文日前出席與「2023大陸台商春節聯誼」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／綜合報導

總統蔡英文日前出席「2023大陸台商春節活動」，致詞強調，台灣溝通大門一直敞開，雙方在理性、平等及相互尊重下，願與北京開展對話。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日第一時間反問，「這番話，大家信嗎？」民進黨在兩岸交是態度惡劣，「願與大陸對話」的說法完全是假話。

朱鳳蓮說，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，這個基礎充分體現雙方相互尊重、平等協商，無論是兩會商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例。

針對蔡英文稱願與北京溝通，朱鳳蓮也反問，「這番話，大家信嗎？」並且再次痛批民進黨，近期對兩岸交流的表態十分惡劣。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝央視）

朱鳳蓮強調，這也充分說明民進黨「願與大陸對話」的說法完全是假話。民進黨的所作所為與「要和平、要發展、要交流、要合作」的台灣主流民意背道而馳，必將被台灣民眾拋棄。

最後，朱鳳蓮表示，只要民進黨認同體現一個中國原則的「九二共識」，以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。

睽違3年，海基會日前舉辦大陸台商春節活動，邀請蔡英文出席並致詞。蔡英文說，我方溝通的大門始終敞開，在理性、平等、相互溝通下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，促進區域和平的可行之道。

對此，國民黨主席朱立倫反批，歡迎蔡英文跟著國民黨的路線，但是不要說一套做一套。