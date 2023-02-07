土國強震「大樓鬆餅式倒塌」 ！專家揭3原因：這200年是關鍵

▲土耳其強震傷亡慘重！（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

土耳其於當地時間凌晨4點17分（台灣時間早上9點17分）發生百年來首次規模7.8的淺層強震，震央位於南部邊境城市加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）東方23公里處，隨後又傳出多起強烈餘震，總罹難人數累積至今已超過4300人。對此英國媒體BBC也採訪多名專家指出，除了因發生在凌晨導致民眾逃生困難之外，建物耐震度不佳，以及東斷層200年來未釋放的壓力，都導致該場地震傷亡慘重。

▲建築物的耐震度不佳導致地震傷亡慘重。（圖／達志／美聯社）

據BBC的報導，由於土耳其地處阿拉伯板塊、安納托利亞板塊與非洲板塊的交界處，僅在2022年，該國就記錄了逾2萬起地震，不過根據土耳其災害和應急管理局（AFAD）的數據，其中絕大多數都沒有超過芮氏規模4.0。但在土耳其歷史上還是有發生過多起毀滅性地震，例如1999年芮氏規模7.6強震，就導致至少1.7萬人喪命。

倫敦大學學院（University College London，UCL）風險與減災研究所所長沃克（Joanna Faure Walker）教授則指出，土耳其過去10年以來只有發生2起類似本次地震規模的強震，再往回推10年也只有4次。再加上本次震央所在的地區過去200多年來都沒有發生過如此強烈的大地震，因此應對能力較差。

倫敦大學學院（UCL）地震學家希克斯（Stephen Hicks）也表示，土耳其許多規模較大的地震都是在北安納托利亞斷層，因位置較靠近人口稠密的大城伊斯坦堡，也較受關注。但這次強震卻是沿東安納托利亞斷層區侵襲，此前自1900年地震監測網路建立以來，當地還沒出現過芮氏規模7以上的地震，因此多年來東斷層都沒有發生過大地震，讓這個地區蓄積長期的壓力。

▲這次強震沿東安納托利亞斷層區侵襲。（圖／翻攝自推特）

報導續稱，造成大規模傷亡的原因不僅僅是驚人的震度，還由於地震發生在凌晨，多數民眾幾乎都在室內熟睡，導致逃生困難。另外，建築物的耐震度也是其中一項因素。英國普茲茅斯大學（University of Portsmouth）研究火山學與風險溝通的博士索拉納（CarmenSolana）就表示，「不幸的是，在土耳其南部，特別是敘利亞，基礎設施的抗震能力並不完善。因此現在只能依靠災後應對措施盡快在黃金時間內展開救援，尤其災後24小時至關重要，過了48小時之後，倖存人數將會大幅降低。」

▲▼土耳其強震傷亡慘重！（圖／翻攝自推特）







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