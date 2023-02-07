土耳其強震萬人受困零度低溫　台灣國家隊踏雪轉機衝災區畫面曝

記者陳雕文／新北報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，導致該國與鄰國敘利亞的建築物崩塌，死亡人數超過4千並傳出萬人受困，我國第一梯次搜救隊伍在15小時後飛抵土耳其伊斯坦堡機場，稍早轉機準備飛至阿達那機場。由於當地寒流來襲，入夜只有約0度的低溫，消防員踏雪水轉機的身影在稍早曝光。

▲土耳其6日凌晨發生強震。（圖／CFP）

由於寒流來襲溫度驟降，且基礎設施被嚴重破壞，物資難以送進災區，災民只能在超低溫下徒手搜救受困在瓦礫中的親人，許多死傷畫面一一流出，引起全球各國關注。

而台灣在過去921地震時，曾受到土耳其搜救隊的幫助，如今土耳其遭遇歷年來最大震災，我國隨即組成搜救隊，分梯次到場搶救災民。

▲台灣搜救隊踏雪轉機的身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，我國搜救隊的第一梯次隊伍，由消防署特種搜救隊、台北市政府消防局搜救隊共40人組成，歷經15個小時左右的飛行後，抵達土耳其伊斯坦堡，目前已轉機並飛往1千公里遠的阿達納（Adana）機場。救援隊屆時會由RDC統籌，調派隊伍進入災區進行救援，希望能盡快進災區搶救受困民眾。

目前第二梯次救援隊，共計90人也已準備集結，由消防署、台北市及屏東縣、台中市的消防員，還有3醫師3護理師1獸醫師及2搜救犬組成，並帶上約6噸的相關裝備，預計於7日晚間8點在機場集結、授旗。