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社會 社會焦點 保障人權

土耳其地震傷亡增加　屏東40人救難隊整備...今晚搭機赴災區

▲屏東縣政府消防局特搜大隊成員趕赴土耳其救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府消防局特搜大隊成員趕赴土耳其救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）於當地時間2月巷6日清晨發生芮氏規模7.8淺層地震，周邊鄰近省分包括哈泰伊（Hatay）、加濟安特普（Gaziantep）、阿達那（Adana）等均可感受明顯搖晃，造成嚴重傷亡，屏東縣政府消防局特搜大隊40名人員，今(7)日攜帶近4千公斤救援器材，晚間將搭機前往土耳其加入救援行列。

▲屏東縣政府消防局特搜大隊成員趕赴土耳其救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府消防局特搜大隊成員趕赴土耳其救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府消防局特這次的國際人道救援隊，包括2名醫師及2名護理師合計40名，各式救災裝備器材合計約3993.71公斤，由消防局特搜大隊副大隊長陳世鴻帶隊，預計今(7)日搭機前往土耳其支援救災。

由於土耳其災區斷垣殘壁且天氣不佳，縣長周春米特別提醒救災人員注意安全及備妥禦寒衣物。

消防署近年為推動搜救隊伍能力分級，強化中央與地方救災夥伴機制，辦理搜救隊伍申請能力分級檢測，屏東縣於2022年繼台北市、新北市、台東縣之後，成為全國第4支通過認證隊伍，更是直轄市以外西部縣市通過認證的第1支中型搜救隊。

搜救隊成員有警義消、醫師、護理師(高醫團隊)及結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業，為爭取黃金救援時間，這次趕往土耳其救援，展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。

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