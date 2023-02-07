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愛國手搖推「草仔粿配料」夯爆！賣5天突道歉　網笑：用香菜擋

▲▼傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市。（圖／一沐日提供）

▲中部手搖飲「一沐日」。（圖／一沐日提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

在前幾年「手搖飲之亂」中，中部手搖店「一沐日」以堅定愛國形象打開知名度。近期，店家在粉專宣布，充滿台味的新品「逮丸奶茶」將在2月1日上市，「讓草仔粿入茶」引發熱議。沒想到，開賣不到一周，一沐日卻發出道歉聲明，意外逗笑網友，「艾草缺貨能用香菜擋一下」、「還好我有馬上去買來喝。」

一沐日1月30日在粉專表示，「我們想做的，從來不只是一杯飲料，而是台灣的味道」，提到2018年時，他們將夢想實現，推出粉粿配料，將傳統甜品搭上手搖飲；今年想將在地台灣味搭配飲品，「搖出專屬一沐日限定」，認為自己肩背的不單單是飲料，更是台灣味的傳承，「正因如此『逮丸奶茶』誕生了。」

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一沐日指出，逮丸奶茶是竹香翡翠奶茶搭草仔粿配料，將「艾草香、竹香、奶香」合而為一，「這次我們不只領先全台選用竹香茶，更讓草仔粿入茶」，覺得草仔粿是「比粉圓、粉粿都還要能代表台灣的小料」，既是祭拜掃墓的傳統節慶食品，也是日常小點。最後宣布逮丸奶茶將在2月1日上市，讓不少手搖飲控很期待，「只有一沐日可以超越一沐日！」

沒想到，一沐日6日再度發文，先是感謝新品受到消費者喜愛，接著卻道歉，「過去十年，我們以一款昏貴（粉粿）奶茶讓大家認識我們，新的一年，本來是想搖一個新的一沐日，沒想到推出之後，搖一個不見天日。很抱歉，由於新品推出後的反應超乎熱烈，我們的艾草備貨量遠遠不足以回應大家的熱情。」

一沐日表示，因為前陣子寒流的關係，艾草農場許多作物來不及收成，所以供貨不及，「即日起部分店家可能有時段性限量供應或是斷貨狀況，也拜託大家多多擔待。」貼文一出，就有網友秒笑，「太狂了啦！還好我有馬上去買來喝」、「欸欸欸，我都還沒喝到捏」、「紅龜粿也是可以啦」、「沒關係，不然你們可以改加蘿蔔絲或菜脯米？」

還有人建議「艾草缺貨能用香菜擋一下」，一沐日則幽默回應「做了你要來喝喔！」至於新配料評價如何？不少網友留言分享，「非常草仔粿，吃起來很香，一開始覺得硬，但是咬起來卻是軟糯糯的，好喝推推」、「還好昨天有點，外送等了一個半小時，草仔粿的味道真的很重」、「口感像湯圓，但細嚼可以品出淡淡青草味。」

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