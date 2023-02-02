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Toyz宣布開飲料店！曝售價「1杯最高49元」：品質比滴妹好

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

▲Toyz稱自己開飲料店會有生命危險。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

網搜小組／鄺郁庭報導

Toyz（劉偉健）是實況界流量製造機，近日他在直播中被粉絲問到「飲料店還投資嗎？」丟出震撼彈，「忘記跟大家講，已經準備、在籌備了」，目前已選好店面，也在做品質控管，還說開飲料店會讓他有生命危險，因為「打破了整個飲料界的市場行情」，並曝光價格最低19元、最高49元，引發譁然。

Toyz官方精華頻道1日貼出一支影片「做了這個會引發生命危險？」他在直播時報告飲料店的事，透露自己跟一個非常專業的飲料店品牌合作，「我這個禮拜……這個禮拜初吧？好像禮拜一的時候我才去第二次的品質控管」，直呼「我先說，我後面很有可能我的生命是會有危險的」，並曝光原因。

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Toyz表示，他準備要做的事，會打破整個飲料界的市場行情，「我把所有的東西都公開開來，我把所有的原物料，所有的成本都公開開來，甚至我的毛利我都公開開來」，並說開一間品質好的飲料店仍然有利可圖，如果品質不好，再怎麼賺錢對他來說都沒用，「我一定要讓我的消費者、我的族群知道，我20塊就可以買到40塊的價值啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

▲Toyz設定一杯茶飲最便宜只要19元。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

他甚至點名滴妹、網美君君的飲料店，保證自己的茶葉用得更好、售價卻便宜更多， 還曝光「我們最後設定啊！就是一杯飲料19塊，最貴最貴的只有49塊」，強調外面一杯賣「破百的」手搖飲他只賣49元，原茶只要19元，「我會把整個台灣所有的飲料店品牌全部打趴」。

話題引發熱議，「Toyz如果真的能影響到市場行情，相信一般民眾都會很感謝你的」、「椅子這波沒被打死的話，真期待你在台灣帶起透明化這件事」、「第一次這麼認同Toyz做的事」、「很期待椅子出來打破餐飲界這幾年來的陋習，一杯飲料賣得比便當還貴，真的挺讓人不爽。」不過，也有網友表示，「要做到品質好，價錢高就少不了」、「待觀察，不看好」、「信我一把，太便宜台灣人不敢買。」

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