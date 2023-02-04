Toyz飲料店「危險1創舉」被推爆　PTT卻洗版笑了：偷學師父

▲Toyz正籌備飲料店，喊話要做良心事業。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者周亭瑋／綜合報導

被封為「實況界流量製造機」的Toyz（劉偉健）近日拋出震撼彈，宣布正籌畫開設飲料店，他更承諾，會將所有原物料、成本、毛利都公開，同時他也坦言，此舉可能會有生命危險。這番話在網上備受推崇，不過就有網友翻出館長之前的影片，笑虧「好熟悉的感覺啊！」

Toyz在直播中提到，之後會把飲料店所有東西都公開，包括原物料、成本、毛利等；他認為，開一間品質好的飲料店仍有利可圖，如果品質不好，賺再多錢對他來說都沒意義，「我一定要讓我的消費者、我的族群知道，20塊就可以買到40塊的價值啊！」

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Toyz坦言，這樣做會打破整個飲料界的市場行情，所以他也做好心理準備，「後面很有可能我的生命是會有危險的。」看到他信誓旦旦地承諾，許多人大讚，「第一次這麼認同Toyz做的事」、「椅子這波沒被打死的話，真期待你在台灣帶起透明化這件事」。

▲鄉民發現，這樣的銷售方法、推銷邏輯，和館長的超像。（圖／翻攝自臉書／館長）

然而，一名網友在PTT發文驚呼，「等等，這句話怎麼感覺好眼熟！」接著貼出截圖，表示先前館長推出乾拌麵時，也曾透露自己一包賺3塊錢及背後的成本毛利，由於透露了商業秘密，他更稱有收到麵廠警告。

網友直言，「模式、銷售方法、推銷邏輯，還有什麼可能被警告等等之類的，好熟悉的感覺啊！」而鄉民們也洗版回應，「他故意學的，他才是真正的很會的那種XD，都馬很會偷酸」、「自稱公道伯，很會批判，應該沒在怕的啦」、「尊師重道阿」、「偷臭館長」、「發現師父這套很好騙台灣人」、「故意學館長的阿」、「師徒傳承」。