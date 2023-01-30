　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞、肯德基買1送1！　各大速食店+手搖飲「開工優惠」懶人包

▲拿坡里炸雞「買10送10」。（圖／拿坡里炸雞提供）

▲速食店+手搖飲開工限定優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

快收下！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店、手搖飲祭出的「開工限定優惠」，像是麥當勞、肯德基、漢堡王、必勝客等通通可以爽吃買1送1，拿坡里還有炸雞買10送10，肯定要怒吃一波；手搖飲部分包括大苑子、鶴茶樓也推指定飲品買1送1，趕緊揪同事開吃開喝了。

▲▼麥當勞金黃地瓜條。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送推金黃地瓜條買1送1。

★速食優惠

●麥當勞
麥當勞今（30）日於APP祭出限時1天「開工福袋」活動，有機會刮中多項「買1送1」好康，像是4塊麥克雞塊等，趕緊開刮。

另，今（30）日、明（31）日於歡樂送也有「3大品項買1送1」優惠，只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●肯德基
肯德基即日起至2月4日連6天祭出「5大品項買1送1」優惠，品項有小份香酥脆薯（40456）、4塊上校雞塊（40457）、大杯玉米濃湯（40458）、中杯百事可樂（40459）及草苺起司冰淇淋大福（40460），期間只要於全台門市出示優惠代碼即可享有優惠。

●拿坡里
拿坡里今（30）日、明（31）日祭出「炸雞買10送10」超殺優惠，只要於門市購買「兔給樂雞腿桶」即可享「10隻雞腿」送「10隻胡椒雞翅」，提醒須於炸雞門市才享優惠。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新激省優惠券。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲一共有26種優惠組合。

●漢堡王
漢堡王即日起至2月6日祭出「霸王省優惠券」，一共有5大系列共26種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂；除外還有「超值選」、「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市不適用此優惠。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至2月7日連9天於全門市祭出「香草烤半雞餐第2件半價吃」優惠，期間只要385元就能爽吃2份元氣開工烤半雞餐套餐，內含2隻香草烤半雞、2杯中杯蜂蜜綠茶，提醒此優惠不適用於21TOGO、台積電等門市及外送平台。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客4大開工優惠一次收。

●必勝客
必勝客於指定門市祭出「4大超殺開工優惠」，至2月3日前連5天爽吃「外送小比薩買1送1」；加碼至2月24日前推平日限定「外帶單點比薩48折起」、APP「加1元多1件」，包括大小比薩都享優惠，1元則能爽吃薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、旋風肉桂捲等副食4選1。

除外至2月28日前天天也有「大比薩買1送3」，期間於指定門市單點大比薩送1個比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），還能多吃「旋風肉桂捲」及「1.25L可樂」。

●達美樂
達美樂即日起於全門市祭出「外送大披薩、小披薩買1送1」優惠。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至2月12日祭出「日式胡麻豬排福堡+中杯摩斯咖啡優惠價89元」，2月13日至2月28日則有「元氣牛肉蛋堡+中杯摩斯咖啡優惠價89元」等2大優惠。另至1月30日前也於APP的「安心取溫馨送」推出「摩斯紅茶買6送2」限定優惠組合。

▲▼鶴茶樓鶴頂紅茶。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓鶴開工限定純茶全系列買1送1。

★手搖優惠

●鶴茶樓
鶴茶樓今（30）日於全門市祭出「純茶全系列買1送1」，限買大杯、不限同品項（價低者贈），每人限購2組。

●大苑子
大苑子即日起至2月1日於全門市祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「金桔粒脆纖果」、「芭樂檸檬鮮果咖啡」，每日、每人各限購2組。

●翰林茶館
翰林茶館即日起至2月3日於全門市祭出「特大杯翰林奶茶第2杯半價喝」優惠，活動期間為每日12時至下午5時。

●喫茶小舖
喫茶小舖即日起於全門市祭出「免費加料大小珍珠」活動，除部分加料飲品不得再加料之外，其餘飲品通通可以免費加珍珠。

【你可能也想看】

►雪兔變成甜甜圈了！　冬季限定「10款草莓甜甜圈」一次看
►漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包
►有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

ET快訊
獨／來台7年　知名韓式烤肉宣布熄燈
2000萬只刮出1個　彩券行曝3原因
全文／蘇貞昌總辭感慨「能力有限」　送茶葉勉勵：耐高溫泡好茶
快訊／全家開出「2張千萬發票」！　明細曝光
2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎
台積電飆漲！逾3萬股民年前急下車　1天少賺4萬
快訊／蘇貞昌內閣總辭「送茶壺」　背後寓意曝光
快訊／惹怒詹皇！　「最後2分鐘」裁判報告出爐
女星「抗癌2年」離世！享年45歲　小兒子剛滿4歲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！幸運兒只花81元買零食就中獎

買咖啡送餅乾！foodpanda「開工限定優惠碼」來了　最高狂折250元

麥當勞、肯德基買1送1！　各大速食店+手搖飲「開工優惠」懶人包

美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

瘋搶fooodpanda優惠碼卻不能結帳！官方曝原因「異常已排除」

4大超商「開工咖啡優惠」快看！美式、拿鐵通通買1送1

上班嘴饞、追劇無聊必備！　2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！幸運兒只花81元買零食就中獎

買咖啡送餅乾！foodpanda「開工限定優惠碼」來了　最高狂折250元

麥當勞、肯德基買1送1！　各大速食店+手搖飲「開工優惠」懶人包

美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

瘋搶fooodpanda優惠碼卻不能結帳！官方曝原因「異常已排除」

4大超商「開工咖啡優惠」快看！美式、拿鐵通通買1送1

上班嘴饞、追劇無聊必備！　2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

陳內閣是變形金剛或破銅爛鐵？　蔡介入程度與滿意度成反比

印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

住警器發威　成功爭取火災逃生先機

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2／3開賣」

買13張刮刮樂全中獎！她揭「必勝買法」：選這數字

獨／韓式烤肉「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈　結束登台7年時光

戴資穎開工曬超喜氣「兔子戰袍」　收心備戰3月全英賽

潘文忠續任教長　全家盟提三期許「盼以開創思維解決問題」

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

消費熱門新聞

萊爾富開出1千萬、200萬發票！

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！

快訊／全家開出2張千萬發票

各大速食店+手搖飲開工優惠懶人包

肯德基買1送1！速食開工優惠必收

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

超商開工優惠必收！咖啡買8送8

4大超商「開工咖啡優惠」快看

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

全聯開出200萬發票特獎！幸運門市曝光

foodpanda「開工優惠碼」大放送

2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

「3大不務正業速食店」一次看！

更多熱門

相關新聞

foodpanda「開工優惠碼」大放送

foodpanda「開工優惠碼」大放送

開工日小確幸快收下，外送平台「foodpanda」祭出一系列「開工限定優惠碼」，不僅有最高現折250元超殺好康，還有買指定咖啡就送餅乾等優惠，就是要幫上班族加油打氣，今（30）日就揪同事一起開訂了。提醒優惠碼須使用線上付款才可享優惠，數量有限、兌完為止。

兔年開工！近8成上班族最期待加薪　盼每日可「多買個雞腿便當」

兔年開工！近8成上班族最期待加薪　盼每日可「多買個雞腿便當」

開工不憂鬱！星巴克、手搖飲買1送1

開工不憂鬱！星巴克、手搖飲買1送1

過年一早開工晚上起大火！蘋果麵包工廠搶救4hrs全毀

過年一早開工晚上起大火！蘋果麵包工廠搶救4hrs全毀

開工喝咖啡星巴克1／30買一送一

開工喝咖啡星巴克1／30買一送一

關鍵字：

美食情報美食雲開工速食手搖飲買1送1

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

電梯大樓住幾樓最優？

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

最美脫北女孩「全身都變了」！

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面