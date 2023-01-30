麥當勞、肯德基買1送1！　各大速食店+手搖飲「開工優惠」懶人包

▲速食店+手搖飲開工限定優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

快收下！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店、手搖飲祭出的「開工限定優惠」，像是麥當勞、肯德基、漢堡王、必勝客等通通可以爽吃買1送1，拿坡里還有炸雞買10送10，肯定要怒吃一波；手搖飲部分包括大苑子、鶴茶樓也推指定飲品買1送1，趕緊揪同事開吃開喝了。

▲麥當勞歡樂送推金黃地瓜條買1送1。

★速食優惠

●麥當勞

麥當勞今（30）日於APP祭出限時1天「開工福袋」活動，有機會刮中多項「買1送1」好康，像是4塊麥克雞塊等，趕緊開刮。

另，今（30）日、明（31）日於歡樂送也有「3大品項買1送1」優惠，只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●肯德基

肯德基即日起至2月4日連6天祭出「5大品項買1送1」優惠，品項有小份香酥脆薯（40456）、4塊上校雞塊（40457）、大杯玉米濃湯（40458）、中杯百事可樂（40459）及草苺起司冰淇淋大福（40460），期間只要於全台門市出示優惠代碼即可享有優惠。

●拿坡里

拿坡里今（30）日、明（31）日祭出「炸雞買10送10」超殺優惠，只要於門市購買「兔給樂雞腿桶」即可享「10隻雞腿」送「10隻胡椒雞翅」，提醒須於炸雞門市才享優惠。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。

▲一共有26種優惠組合。

●漢堡王

漢堡王即日起至2月6日祭出「霸王省優惠券」，一共有5大系列共26種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂；除外還有「超值選」、「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市不適用此優惠。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至2月7日連9天於全門市祭出「香草烤半雞餐第2件半價吃」優惠，期間只要385元就能爽吃2份元氣開工烤半雞餐套餐，內含2隻香草烤半雞、2杯中杯蜂蜜綠茶，提醒此優惠不適用於21TOGO、台積電等門市及外送平台。

▲必勝客4大開工優惠一次收。

●必勝客

必勝客於指定門市祭出「4大超殺開工優惠」，至2月3日前連5天爽吃「外送小比薩買1送1」；加碼至2月24日前推平日限定「外帶單點比薩48折起」、APP「加1元多1件」，包括大小比薩都享優惠，1元則能爽吃薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、旋風肉桂捲等副食4選1。

除外至2月28日前天天也有「大比薩買1送3」，期間於指定門市單點大比薩送1個比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），還能多吃「旋風肉桂捲」及「1.25L可樂」。

●達美樂

達美樂即日起於全門市祭出「外送大披薩、小披薩買1送1」優惠。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至2月12日祭出「日式胡麻豬排福堡+中杯摩斯咖啡優惠價89元」，2月13日至2月28日則有「元氣牛肉蛋堡+中杯摩斯咖啡優惠價89元」等2大優惠。另至1月30日前也於APP的「安心取溫馨送」推出「摩斯紅茶買6送2」限定優惠組合。

▲鶴茶樓鶴開工限定純茶全系列買1送1。

★手搖優惠

●鶴茶樓

鶴茶樓今（30）日於全門市祭出「純茶全系列買1送1」，限買大杯、不限同品項（價低者贈），每人限購2組。

●大苑子

大苑子即日起至2月1日於全門市祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「金桔粒脆纖果」、「芭樂檸檬鮮果咖啡」，每日、每人各限購2組。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至2月3日於全門市祭出「特大杯翰林奶茶第2杯半價喝」優惠，活動期間為每日12時至下午5時。

●喫茶小舖

喫茶小舖即日起於全門市祭出「免費加料大小珍珠」活動，除部分加料飲品不得再加料之外，其餘飲品通通可以免費加珍珠。

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