全家草莓優格霜淇淋撞臉「豬絞肉」！　網笑：雞皮疙瘩掉滿地

▲全家草莓優格霜淇淋形狀超特別。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

全家常常推出不同口味的霜淇淋，獲得不少民眾喜愛。一名女網友日前上網分享，自己在全家買了前陣子賣到缺貨的「草莓優格口味霜淇淋」，不料，外觀卻長得超特別，甚至撞臉豬絞肉跟海葵，吸引不少人討論。

一名女網友在Dcard以「開花的全家霜淇淋」為題發文，表示看到最近大家都在吃全家新出的草莓優格冰淇淋，於是興致勃勃的跑去嚐鮮，結果卻拿到形狀超特別的霜淇淋，外表看起來神似豬絞肉跟海葵，讓她笑喊「吃第一口需要有心理建設，催眠自己它真的是霜淇淋」。

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▲有網友認為霜淇淋撞臉豬絞肉或海葵。（圖／翻攝自Dcard）

有趣照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「之前跟朋友一起買巧克力的也這樣 覺得長得很像魔法公主裡面的邪魔神」、「本來想說不是胖胖冰也沒關係，但這種的真的醜」、「頂端好像海葵」、「獵奇到我想特地去買」、「天啊密集恐懼症」、「覺得滿可愛的」、「我不行 雞皮疙瘩掉滿地」、「粉紅色的好像絞肉，相似度90%」。

有一名常客網友則表示「一直都有這種造型，叫蒙布朗，就像胖胖冰一樣特定門市才有」。

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