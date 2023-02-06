爸媽深夜激戰！她尿急房門外狂叫「開門」　爸怒拋「咒怨之瞪」

▲女網友想起小時候壞了爸媽恩愛的往事。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

一名女網友回憶起兒時往事，才驚覺自己壞了爸媽的性致！原PO日前發文回想起，小時候的某個凌晨，她因為尿急想上廁所，之後發現爸媽房門深鎖，還無意間聽到媽媽的「叫聲」，但被尿意逼急的她對門一陣狂敲，爸爸趕她趕不走，最終媽媽只好跑來開門，而進房門後她依然記得爸爸充滿怨氣的眼神，直到長大後才明白，自己壞了爸媽的性致。

這名23歲女網友日前在Dcard上發文，她突然想到小時候一件非常尷尬的事，讓她「恨不得原地爆炸」。由於家中是透天厝，自己睡在2樓，某日凌晨，被尿意逼醒的她準備去上廁所，但廁所在爸媽的主臥房間，當她發現平常不鎖門的爸媽突然鎖門，房內還傳來媽媽的叫聲。

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▲原PO表示，當時她只是想上廁所。（截自Dcard）

但小時候她根本不懂爸媽在幹嘛，當時她只想上廁所，於是對著房門一陣狂敲，爸爸聽到後要她到一樓上，但她怕黑所以拒絕，接著用更急促的速度敲門並大叫，爸爸怒吼要她到一樓，她不斷拒絕後，過了一會兒媽媽終於來開門。

進房門後她被爸爸一陣怒瞪，現在回想起來，才知道自己有多白目，破壞爸媽恩愛，「後來長大想想發現，我真的是非常糟糕啊！我對不起爸爸和媽媽啊！」貼文引起討論，有網友笑說原po讓自己錯失了多一個弟弟或妹妹的機會。

不過原po並不孤單，許多人都分享類似尷尬經驗，甚至有網友在小時候模仿起昨夜聽到的「叫聲」，讓整家人尷尬不已。只能說小時候不懂事，大人也無法多怪罪，長大後回想起就當作「趣事」回味。

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