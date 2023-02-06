婚紗照用P圖就好！她公審醫師男友「婚禮3摳舉」　慘遭退婚逼墮胎

▲女網友帶球嫁醫師男友，在討論到結婚相關事宜時，男方的種種想法讓她公主夢碎。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

結婚是人生中的大事，多數女性都想風風光光地步入禮堂，不過卻不是每個人都能如願，就有一名女網友抱怨，住院醫師男友月薪10萬元，而她目前待業中，2人最近不小心懷孕了，於是決定結婚，怎料男友竟不願意花錢拍婚紗照，還說去下載別人的婚紗照「把頭P上去」就好，就連婚宴場地都選在燒烤店，甚至提議要去澎湖蜜月旅行，讓她超級傻眼。

該名女網友日前在《Dcard》以「要結婚了，醫師男友是鐵公雞怎麼辦」為題發文，透露一個月前意外懷孕，現在與醫師男友正在籌備婚禮，但沒想到對方竟堅持不肯拍婚紗，「去下載別人的婚紗照，把自己的頭P上去就好了，找專業修圖師，一張500差不多。」

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然而，原PO想在婚宴會館請客，也承諾會拿出積蓄幫忙補貼，希望可以當一次公主，「結果他說包一家那種燒烤火鍋店來吃就好了，一個人抓800，10萬以內解決，他自己策劃遊戲」，對方的答覆讓她相當無言。

更誇張的是，原PO提議想去帛琉或是馬爾地夫度蜜月，但男友竟表示去澎湖就好，因為那裡也可以浮潛玩水，且朋友就住在當地，可以省下飯店、機票錢，她忍不住崩潰直呼，「醫學系的腦袋到底都在裝什麼，我真的覺得很痛苦！不曉得怎麼跟他溝通。」

事後，此篇貼文被轉發至醫師的社群平台Apen，男友得知後十分惱火，怒嗆原PO是在公審，「妳對我不滿意，我也對妳的行為很失望，我們要繼續下去嗎？小孩子拿掉對我們都好」，甚至要她好好反省。

貼文曝光後，引起不少網友留言熱議，「跟醫學系無關，觀念差那麼多確定真的要結婚？」、「他在委婉拒絕你啊，想逼你自己走，最好他會請同樣醫學系的同學吃這樣的婚宴」、「他這麼費盡心思要逼退妳，妳怎麼還看不懂？」

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