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可愛爆擊！「蠟筆小新草莓冰淇淋」超商才有　第2件6折限時搶

▲▼蠟筆小新草莓冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛蠟筆小新草莓冰淇淋開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼小新最愛的零食「巧克比」變身成香濃巧克力冰後，這次為迎接草莓季，強勢推出全新「蠟筆小新草莓冰淇淋」，不僅有超可愛的粉嫩包裝，還有粉紅鱷魚阿山、蠟筆小新抱著草莓的身影，萌度狂飆，即日起於指定超商限定開賣，還可享有第2件6折吃優惠。

▲▼蠟筆小新草莓冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲蠟筆小新的特調草莓冰是草莓牛奶滋味。

韓國夯爆的「蠟筆小新冰淇淋」推出新口味了，這次搶搭草莓季熱潮打造「蠟筆小新草莓冰淇淋」，特意選用粉嫩的粉色系包裝，杯身部分印上粉紅鱷魚阿山，杯蓋上則是蠟筆小新抱著草莓的可愛模樣，而打開後的封膜也藏有不同造型，像是嘟嘴小新等，通通療癒到不行，而冰淇淋口感就像在吃草莓牛奶冰一樣，還有果肉，鐵粉肯定要衝買一波，至3月7日前還可享有第2件6折優惠。

▲▼7-11獨家開賣迪士尼聯名飲品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11開賣2款粉嫩飲品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11獨家櫻桃小丸子草莓綜合果茶。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日則找來迪士尼聯名推出「蜜蜂工坊蜂蜜草莓牛奶」，可愛的淡粉色包裝印上熊抱哥或小熊維尼圖案，萌度爆表，喝起來則是帶有甜香感的草莓與蜂蜜完美融合的甜蜜滋味，加碼還有「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，使用日本福岡特產甘王草莓搭配錫蘭紅茶，包裝則是鮮豔桃粉色加上櫻桃小丸子，側面還放上爺爺寫下的心之俳句，即日起就能在門市買到。

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