　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸智慧型手機2022銷量「創十年新低」　出貨量跌破3億大關

▲華為Mate 50系列。（圖／CFP）

▲華為2022年拿下大陸國內折疊手機市場第一的位置，市場份額達47.4%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸智慧型手機進入寒冬，2022年的銷量和出貨量創下十年新低。在市場一片低迷當中，摺疊手機表現亮眼，2022年按年增長118%，超乎外界預期。

據《科技日報》報導，產量、出貨量、銷量，均顯示大陸智慧型手機市場萎頓下行。大陸工業和信息化部運行監測協調局最新數據顯示，2022年規模以上電子資訊製造業主要產品中，智慧型手機產量11.7億台，按年下降8%。

互聯網數據中心（IDC）近日發布的數據顯示，2022年大陸智慧型手機出貨量比2021年下降13.2%，降至2.86億部，為十年來首次低於3億部；在達到頂峰的2016年，大陸智慧型手機出貨量為4.7億部，按年萎縮約四成。

為何大陸智慧型手機市場連續下降？IDC中國高級分析師郭天翔表示，「疫情對手機產業的影響只是雪上加霜」，市場飽和、換機週期加長，技術發展遇到瓶頸、新品創新不足，5G推動作用低於預期、缺乏新的「殺手級」應用，產品質量越來越好、性能過剩等各種因素疊加，造成了如今的局面。

▲小米首款摺疊手機。（圖／CFP）

▲小米首款摺疊手機。（圖／CFP）

不過，折疊手機表現亮眼。IDC數據顯示，2022年第四季度，大陸折疊手機產品單季出貨量再創新高，出貨超過110萬台；全年出貨量近330萬台，按年增長118%，折疊產品在大陸國內智慧型手機市場中的佔比，從2021年的0.5%上升到了1.2%。

另外，IDC數據顯示，2022年各國產品牌中，僅有榮耀的出貨量年增幅達到34.4%。科納仕（Canalys）數據也顯示，榮耀的出貨量為5220萬台，增長了1200萬台，與出貨量第一名vivo的市場份額差距不斷縮小。

儘管目前市面上的折疊產品或多或少還存在缺點，例如低刷新率、耗電較快、軟體無法適配等，但依然受到消費者的追捧。IDC分析師張祺表示，在創新及差異化方面，折疊手機將會以更多產品、更低價格、更激烈的競爭為市場帶來活力和亮點。

ET快訊
快訊／國安會高官出國耍官威機場咆哮　總統府道歉了
強震廢墟中「生下男嬰」！　媽媽用盡力氣後離世
快訊／抓到了！男搶彩券行逃新加玻　回國桃機落網
今晨5.1地震又有2餘震！　氣象局曝原因：之後還有
隋棠被控惡鄰　台北豪宅「奢華裝潢」曝光
國安會高官偷跑出國玩！　機場咆哮、拍桌順利出境
見土耳其強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！
餐廳巧遇「國寶級主播」！找錢大方當小費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹香港街頭「賣身葬父」出價115萬！自曝「亡父」照片疑是陸名導

陸智慧型手機2022銷量「創十年新低」　出貨量跌破3億大關

陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其　曾派員參與維冠大樓救援任務　

極品正妹辭百萬年薪工作！開「低門檻4條件擇偶」　1年後仍未婚

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

陸痛批擊落氣球是「反應過度！」　毛寧：美方不要沒完沒了

拉美上空發現第2顆中國氣球！　陸外交部證實：民用性質沒有威脅

星雲法師促成「千年北齊佛首」回歸原寺　流落海外20年如小說情節

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

正妹香港街頭「賣身葬父」出價115萬！自曝「亡父」照片疑是陸名導

陸智慧型手機2022銷量「創十年新低」　出貨量跌破3億大關

陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其　曾派員參與維冠大樓救援任務　

極品正妹辭百萬年薪工作！開「低門檻4條件擇偶」　1年後仍未婚

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

陸痛批擊落氣球是「反應過度！」　毛寧：美方不要沒完沒了

拉美上空發現第2顆中國氣球！　陸外交部證實：民用性質沒有威脅

星雲法師促成「千年北齊佛首」回歸原寺　流落海外20年如小說情節

幣安宣布明起暫停美元存取款！　1.72億美元瞬間撤離

葉總點名曹祐齊拚開季一軍　增肌減脂成功！當選重訓營MVP

BMW凌晨自撞安全島「車頭全毀」　台中醉男剛下車...警員就到

等到了！　手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶喝

快訊／土耳其強震逾3800亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

三重男海釣軟絲失聯4天！岸邊留白色水桶　警消海巡全力搜救中

比民宿划算！星級飯店「住2晚送1晚」　每人每晚只要550元

民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

橘貓翻肚躺菜園把蔥壓歪！　熟睡叫不醒她嚇：以為掛了

大陸熱門新聞

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

極品正妹辭百萬年薪工作！　開「低門檻4條件擇偶」

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

以為經痛！16歲少女性格大變　驚見腹中藏10cm物體

6歲童慘遭鄰居鞭炮扔肉身瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

偷拍妻沿途吃睡780公里　

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

老公不想吃火鍋！她暴怒跳車顱腦撞地慘死

陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其 曾派員參與維冠大樓救援任務　

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

被遊客嚇到！動物園驚見小老虎浮屍

拉美上空發現第2顆中國氣球！

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　罰金出爐

更多熱門

相關新聞

美國擬禁企業供貨華為　陸外交部：赤裸裸科技霸權

美國擬禁企業供貨華為　陸外交部：赤裸裸科技霸權

綜合《路透》、《華爾街日報》等外媒報導，3名知情人士透露，美國拜登政府停止發放美國公司向中國華為輸出大部分產品的許可證。對此，大陸外交部新聞發言人毛寧31日回應，我們正密切關注有關動向，美方是赤裸裸的科技霸權。

陸手機市場大幅萎縮年減14%

陸手機市場大幅萎縮年減14%

學會用智慧型手機！阿公「YT全是壞壞片」　FB驚呆孫女

學會用智慧型手機！阿公「YT全是壞壞片」　FB驚呆孫女

華為：2022年是「轉危為安」的一年

華為：2022年是「轉危為安」的一年

華為智慧手表綁火腿上　竟測出血氧、心跳

華為智慧手表綁火腿上　竟測出血氧、心跳

關鍵字：

智慧型手機中國智慧型手機華為折疊手機大陸手機市場中國手機市場

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

快訊／4:20發生地震　台北有感

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面