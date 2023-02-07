陸智慧型手機2022銷量「創十年新低」　出貨量跌破3億大關

▲華為2022年拿下大陸國內折疊手機市場第一的位置，市場份額達47.4%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸智慧型手機進入寒冬，2022年的銷量和出貨量創下十年新低。在市場一片低迷當中，摺疊手機表現亮眼，2022年按年增長118%，超乎外界預期。

據《科技日報》報導，產量、出貨量、銷量，均顯示大陸智慧型手機市場萎頓下行。大陸工業和信息化部運行監測協調局最新數據顯示，2022年規模以上電子資訊製造業主要產品中，智慧型手機產量11.7億台，按年下降8%。

互聯網數據中心（IDC）近日發布的數據顯示，2022年大陸智慧型手機出貨量比2021年下降13.2%，降至2.86億部，為十年來首次低於3億部；在達到頂峰的2016年，大陸智慧型手機出貨量為4.7億部，按年萎縮約四成。

為何大陸智慧型手機市場連續下降？IDC中國高級分析師郭天翔表示，「疫情對手機產業的影響只是雪上加霜」，市場飽和、換機週期加長，技術發展遇到瓶頸、新品創新不足，5G推動作用低於預期、缺乏新的「殺手級」應用，產品質量越來越好、性能過剩等各種因素疊加，造成了如今的局面。

▲小米首款摺疊手機。（圖／CFP）

不過，折疊手機表現亮眼。IDC數據顯示，2022年第四季度，大陸折疊手機產品單季出貨量再創新高，出貨超過110萬台；全年出貨量近330萬台，按年增長118%，折疊產品在大陸國內智慧型手機市場中的佔比，從2021年的0.5%上升到了1.2%。

另外，IDC數據顯示，2022年各國產品牌中，僅有榮耀的出貨量年增幅達到34.4%。科納仕（Canalys）數據也顯示，榮耀的出貨量為5220萬台，增長了1200萬台，與出貨量第一名vivo的市場份額差距不斷縮小。

儘管目前市面上的折疊產品或多或少還存在缺點，例如低刷新率、耗電較快、軟體無法適配等，但依然受到消費者的追捧。IDC分析師張祺表示，在創新及差異化方面，折疊手機將會以更多產品、更低價格、更激烈的競爭為市場帶來活力和亮點。