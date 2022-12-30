華為：2022年是「轉危為安」的一年　明年將「有質量地活下來」

記者蔡紹堅／綜合報導

華為輪值董事長徐直軍近日發表2023年新年致詞，他表示，2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰時狀態，逐步轉為制裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年，「2023年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有質量地活下來。」

徐直軍提到，預計華為今年全年實現銷售收入6369億人民幣，經營結果符合預期，其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍說，2023年，是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年，「我們只有積極進取，不斷激活組織和隊伍，持續提升能力，積極改善營商環境，有效管控風險，才能為公司未來的生存和發展打下堅實基礎，也才能完成2023年確定的經營目標。」

徐直軍強調，為了實現2023年的經營目標，華為要做到四點：第一，繼續保持強研發投資；第二，堅持以質取勝；第三，積極進取，抓住機會，多產糧食；第四，繼續推進變革，激發組織活力，導向衝鋒。

徐直軍指出，過去三十多年，華為和全球運營商一起構建了領先的信息通信網絡；過去十年，華為加大雲計算投資，使今天的「華為云」有能力成為數字世界的底座和使能器，「在此基礎上，未來十年，華為將與生態夥伴一起，打造領先的行業數字化、智能化、低碳化解決方案及工業互聯網平台，努力把數字世界帶入每個人、每輛車、每個家庭、每個組織，讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。」