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學會用智慧型手機！70歲阿公「YT全是壞壞片」　孫女開臉書超衝擊

老人,老年人,照護,（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年幫70歲阿公買智慧型手機，並每天耐心教導，直到他會使用幾個常用程式，日前她幫忙處理手機問題時，意外發現阿公的YouTube和Google裡，充滿18禁的影片和資訊，後來她點進臉書更震驚不已，直呼「我真的不知道該氣還該笑。」

女網友在論壇「zuvio」娓娓道來，「我阿公已經70幾歲了，而且身體不是很好，去年幫他買了一支智慧型手機，每天都在教他使用，到現在已經都會了，還會上Google跟YouTube等等，基本上就像是一個年輕人。」

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最近，阿公的LINE出現問題，請她幫忙處理，過程中她順手將其他分頁都關閉，結果看到阿公的YouTube上，竟出現一堆色色的影片，Google也都查各種18禁的東西，這讓身為孫女的她哭笑不得，忍不住吐槽「難怪手機會中毒，我只跟他說不要亂點有的沒的。」

▲70歲阿公「YT全是壞壞片」。（圖／翻攝自zuvio）

▲阿公的YouTube很精彩。（圖／翻攝自zuvio）

最意想不到的是，原PO點開阿公的臉書，一進去就是她某位朋友的個人檔案，照片還是火辣的比基尼，「只能說我阿公好色啊，都快不行了還能這樣欣賞，我真的不知道該氣還該笑，重點是我朋友還常常來我們家裡，整個感覺都不對勁了。」

女網友接著提到，「他還很厲害，因為他在YT看很多18禁，所以他還有連自己的Google帳號才能觀看。」對此，網友們紛紛笑回，「搞得我也有興趣了」、「忍很久了」、「男性本色欸哈哈」。

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