陸手機市場大幅萎縮年減14%　跌至10年最低點

▲華為Mate 50系列。（圖／CFP）

文／中央社

中國智慧型手機市場去年保持下滑趨勢，年減14%，跌至10年以來的最低點。分析指出，手機銷量持續萎縮的原因主要是宏觀經濟形勢艱難和官方極端抗疫措施對經濟和民生造成的拖累。

美國之音中文網今天報導，總部設在香港的調研機構Counterpoint近日發表報告說，中國智慧型手機市場銷售量2022年全年萎縮了14%，跌至10年以來的最低點。

市場研究公司Canaly估計，2022年中國市場智慧型手機銷量約2.72億支。

據指出，中國手機銷量去年每個季度下跌幅度都保持在兩位數，其中第4季年減15%；而去年12月官方放棄COVID-19動態清零政策造成疫情海嘯，導致手機市場萎縮了5個百分點，創下全年跌幅最大的一個季度。

Counterpoint的報告分析，去年春季以來，中國許多大小城市都實施了不同程度的封城等抗疫措施，對消費者情緒造成負面影響，也推遲了智慧型手機的更新換代。

去年占據中國市場前3名的公司分別是廣東東莞的Vivo通訊科技公司、美國的蘋果公司和東莞另一家手機公司OPPO（廣東歐珀移動通信有限公司），其中Vivo手機的市占率19.2%，蘋果iPhone占比18%，OPPO則為17.5%。

報告表示，iPhone手機去年第4季表現亮麗，銷量增幅高達23.7%，是中國市場所有品牌增幅最大的一家。

去年銷售增幅最大的公司則是從中國科技巨頭華為剝離的手機品牌榮耀手機製造商。榮耀手機全年增長38%，但增幅主要因為該公司手機在2021年基礎過低所致。 華為手機銷量去年第4季年增15%，市占率從2021年的7%增至2022年的9.5%。