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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登「全面圍堵華為」禁美企供貨　陸外交部譴責：科技霸權

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據外媒報導，華盛頓當局擴大對大陸科技業的圍堵力度，拜登政府如今正在考慮切斷英特爾（Intel）和高通公司（Qualcomm）在內一切美國企業對華為的貨源。對此，大陸外交部新聞發言人毛寧31日回應，「我們正密切關注有關動向，美方是赤裸裸的科技霸權。」

毛寧在記者會上指出，「中方對有關報導表示嚴重關切，我們正密切關注有關動向。中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業，這種做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。」

華盛頓當局擴大對大陸科技業的圍堵力度，英國「金融時報」（Financial Times）30日引述美方知情人士的說法報導，美國總統拜登已經下達行政命令，要求美國商務部禁止美國企業，停止對中國大陸電信設備公司「華為」供貨的許可證。

報導提到，美國商務部已經開始通知美國企業，表示美國商務部將不再核發供貨給華為的許可證。報導說，這項措施可能代表美國將逐步全面禁止出售美方技術給華為。

不過美國商務部與華為公司等，目前都沒有回覆媒體的查證請求。

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