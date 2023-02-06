快訊／選時力黨主席？　王婉諭、邱顯智表態了

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量近日展開第四屆決策委員改選，包括立委王婉諭、邱顯智、陳椒華、知名YouTuber谷阿莫（本名：仲惟鼎）都參選，預計於2月12日公布選舉結果。王婉諭6日上午受訪表態說，她希望爭取當選決策委員，並且爭取選上黨主席；邱顯智則說，他將投入2024新竹市立委選舉，亦不排除參選黨主席。

王婉諭今天上午接受媒體聯訪時聲援遭中國大陸網友出征的谷阿莫，並直言說，有很多人願意參選、為時代力量來努力，都是一件好事，重點是透過黨員投票，看能不能選上決策委員，而她也希望爭取當選決策委員，並且爭取選上黨主席。

邱顯智說，2024年對時代力量來說是非常艱困關鍵的一年，除了有區域、不分區立委的選戰，還牽涉到總統選舉，而他將會投入新竹市立委選戰，為時代力量拼戰這一席，「責任的承擔本來就應該要有，不應該被迴避，希望時代力量在台灣社會繼續成長茁壯。」

媒體詢問，有多位決策委員把將前立委黃國昌列入不分區立委名單，當作參選政見？王婉諭說，黃國昌先前多次透過直播表示，他目前參與政治或成為立委的意願低，尊重他的意願，而不分區名單不排除有任何可能，會由決策委員組成小組作討論。