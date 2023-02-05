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谷阿莫選時力決策委員　微博、B站遭封殺洗版「你為什麼要台獨」

▲▼谷阿莫選時力決策委員　微博、B站遭封殺洗版「你為什麼要台獨」。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫）

▲谷阿莫參選時力決策委員，微博、B站雙雙遭封殺，晚間透過影片回應此事。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫）

記者柯沛辰／綜合報導

時代力量即將舉行第四屆決策委員選舉，網紅「谷阿莫」（本名仲惟鼎）也出現在參選名單內，結果其微博、bilibili先後遭封禁，也讓不少中國網友崩潰「你為什麼要做台獨？」對此，谷阿莫回應，參選前就有預期，但他仍深感遺憾，也體現了共產黨體制下沒有真正自由。

谷阿莫表示，他參選前就有預期會遭大陸影音平台封殺，但當這件事情真的發生，他還是感到深深遺憾，因為這再次體現了「共產黨的體制裡是沒有真正的自由」，其次他認為「中華民國台灣是國家」這件事，在國際上是一個客觀存在的事實，而且他參政真的只是想為台灣、為這個社會付出一份力量。

谷阿莫指出，外界對他最大的疑問莫過於「為什麼要加入時代力量？」因為他認為時代力量是一個很開放的政黨，無論是像他這樣的百姓，還是政治新人、一般黨員，都有機會去參與這個決策委員的選舉，這是從黨員中選出15名來擔任，用以決策政黨重要事項的職位。

谷阿莫說，現在終究還是輪到他被大陸影音平台封殺了，然後台灣也有一些酸民留言唱衰，讓他不禁心想「我不就是參選個時代力量決策委員嗎？想說改變一下這個我覺得問題很多的政黨，看能不能讓這個黨變得更好，對台灣這塊土地做出更多貢獻。」

▲▼谷阿莫選時力決策委員　微博、B站遭封殺洗版「你為什麼要台獨」。（圖／翻攝自微博）

▲▼谷阿莫微博遭禁言，網友紛紛洗版「為什麼要做台獨？」（圖／翻攝自微博）

▲▼谷阿莫選時力決策委員　微博、B站遭封殺洗版「你為什麼要台獨」。（圖／翻攝自微博）

谷阿莫認為，這好像也不是什麼大事，可就有一種大家很震驚、很激動的感覺，「重點是我還沒選上，八字都還沒有一撇，而且一直以來，我都是一個普通的網路影片創作者，在很多影音平台上都有發表我的創作，平常也不會利用這些平台發表創作以外的高見，就是專心當好一個創作者。」

至於加入時代力量的契機，谷阿莫透露，好友呂宇晟一年前加入時代力量，讓他慢慢接觸到政治，漸漸也開始思考，別人都有在做一些為台灣付出的事情，「那我呢？我能為台灣做些什麼？所以我就參政了，在2/3登記參選決策委員，隔天新聞媒體就報出這個消息。」

谷阿莫強調，他沒有先透露此事，是想說這也不是什麼重要的大事，「但當晚我在大陸的社群平台就開始被封了，像是1000萬訂閱的微博，還有200萬訂閱的bilibili，能封的應該都被封了，十幾個平台啦，也不算封，就是我在這些平台被禁止發言了，不曉得用意是什麼。」

谷阿莫重申，他的參政之路就是先從選上時力的決策委員、改變時代力量開始做起，「要是我連這些都做不到，或是我也選不上，或我選上了，卻無法讓你們感覺到時力有做出什麼改變，那我就滾，等於我失敗。」

時代力量第四屆決策委員選舉4日進行號次抽籤，並發布選舉公告，其中共有28名候選人，但決策委員候選名單不見前主席黃國昌，而是意外出現網紅谷阿莫。

目前谷阿莫的微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，bilibili帳號也顯示「該帳號封禁中」。對此，粉絲則紛紛留言「你為什麼要做台獨」、「誰給你勇氣一邊做時代力量台獨，一邊微博賺錢」、「你是台獨嗎？在b站看你那麼多年的解說...」、「台獨一個」。

▼谷阿莫bilibili帳號也顯示「該帳號封禁中」。（圖／翻攝自B站）

▲▼谷阿莫選時力決策委員　微博、B站遭封殺洗版「你為什麼要台獨」。（圖／翻攝自B站）

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