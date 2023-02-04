谷阿莫、人渣文本參戰「時力決策委員會改選」　結果2／12公布

▲時代力量4日進行第四屆決策委員選舉號次抽籤。（圖／翻攝自時代力量臉書）
記者蘇晏男／台北報導
時代力量今（4日）啟動決策委員會改選，共有28人參加選舉，包括黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭、前議員宋國鼎、簡智翔，以及YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎）、筆名「人渣文本」的學者周偉航等，選舉結果將於2月12日上午11時公告。
時代力量4日針對第四屆決策委員選舉，進行抽號次作業，並於下午公告共有28位候選人。依據時代力量規劃，投票時間為2月9日零時起至2月11日深夜11時59分止；2月12日零時，時代力量官網將自動顯示票數統計結果，但此僅限黨員瀏覽；最後結果，則將於2月12日上午11時對外公告。
下為時代力量第四屆決策委員候選人名單及號次：
1號 蔡惠婷
2號 廖子齊
3號 林彥甫
4號 吳韋達
5號 白卿芬
6號 彭致豪
7號 邱顯智
8號 陳椒華
9號 林易瑩
10號 詹智鈞
11號 簡智翔
12號 王婉諭
13號 湯茹婷
14號 宋國鼎
15號 鄭宇焱
16號 王煦惠
17號 呂宇晟
18號 周偉航
19號 陳志明
20號 陳慶元
21號 康至青
22號 仲惟鼎
23號 賴嘉倫
24號 葉忠倫
25號 高偉淇
26號 劉文海
27號 張衞航
28號 王景弘
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