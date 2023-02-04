谷阿莫、人渣文本參戰「時力決策委員會改選」　結果2／12公布

立法院中興大樓電梯事故頻傳，近期輪番進行檢修與更新；豈料，該電梯卻在昨日又發生急墜事件，被許多立院助理形容為「大怒神」。時代力量立委邱顯智4日表示，數月前他也有助理受困電梯裡，忙了半天才將人救出，質疑「去年至今外國訪團絡繹不絕，若是有外賓坐到出了意外，這是台灣國會的待客之道嗎？」呼籲立院正視職場生命安全。