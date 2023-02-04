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立院電梯變驚悚「大怒神」　邱顯智開嗆：若外賓受困是待客之道？

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院中興大樓電梯事故頻傳，近期輪番進行檢修與更新；豈料，該電梯卻在昨日又發生急墜事件，被許多立院助理形容為「大怒神」。時代力量立委邱顯智4日表示，數月前他也有助理受困電梯裡，忙了半天才將人救出，質疑「去年至今外國訪團絡繹不絕，若是有外賓坐到出了意外，這是台灣國會的待客之道嗎？」呼籲立院正視職場生命安全。

邱顯智4日表示，雖然「立法院電梯變大怒神」有點好笑，但是只要一想到這些年輕助理真的掉下去命都沒了，實在是讓人笑不出來，每個人的生命都是寶貴的，如何讓電梯不掉落是最基本的職安要求；而更讓人笑不出來的是，這是一個修了不知道多久都沒辦法修好的電梯，一而再、再而三的發生大怒神的體驗，難道是真的要當成遊樂園？還是這是跟屢修不復的檸檬車一樣，是「檸檬電梯」？

邱顯智舉例，數月前的某天早上，他在辦公室接獲助理來電，該助理很緊張地說她被卡在電梯裡，要邱顯智趕快救她出來。邱顯智透露，當下他聽到消息時超級傻眼，下巴差點沒掉下來，趕快去討救兵，忙了半天，總算把困在電梯的委員跟助理救出來。

邱顯智進一步說，今天中午另一位助理從一樓坐電梯，電梯停在四樓後繼續往上，到了六樓後又變成大怒神直墜四樓，整個電梯裡面的國會助理們，全都嚇傻。因此，他致電給立法院秘書長林志嘉說，「各黨各派的助理來國會上班，如果因為坐電梯而發生意外，摔成癱瘓甚至鬧出人命，我們要怎麼跟人家交代？從去年到現在，國外的訪團絡繹不絕，午宴的地方也都是在這棟大樓的12樓，如果外賓坐大怒神電梯出了意外，我們要怎麼說明，這是台灣國會的待客之道嗎？」

邱顯智強調，生命無價，不管電梯裡坐的是國會助理、打掃阿姨、官員、外賓或任何一個黨的民代，都應該正視他們的生命安全，這真的是很起碼的標準，也是很卑微的要求。

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