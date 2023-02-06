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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

格上租車逾10萬筆資料恐外洩　邱顯智籲成立專責單位

▲▼「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會 邱顯智 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱顯智今天舉行記者會示警資安外洩漏洞 。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近期個資外洩事件層出不窮，時代力量立委邱顯智6日舉行記者會表示，除了和泰iRent發生個資外洩事件外，另一家業者格上租車也有資安外洩疑慮，肯定該公司事發後立即通知使用者的作法；另一方面，該事件凸顯公路總局處理資安事件只能照本宣科，呼籲政府儘快成立個資專責機關，給予保護指引及處理原則。

邱顯智今天上午與同黨籍的科技工程師王景弘舉行「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會。

邱顯智表示，公部門對於個資的保護仍然非常不足，數位發展部、內政部責任歸屬推來推去，上周又接到陳情，另一家國內租車業者格上租車也發生個資外洩漏洞，該陳情人第一時間就向目的事業主管機關公路總局通報。

對於資料外洩狀況，王景弘說明，格上租車提供消費者訂單檔案給用戶，內容包括身份證字號、姓名、出生年月日等資料，陳情人看到和泰iRent發生個資外洩事件後，開始檢查其他租車服務是否有問題，才發現有超過10萬筆訂單的檔案都在同一個網址的儲存空間，儘管檔案名稱都是亂碼，可是該資料夾的檔案都可以被列出來、逐一下載，檔案名稱是亂碼沒有太大意義，恐導致逾1.6萬名用戶資料外洩。

王景弘指出，廠商碰到這個問題卻心存僥倖不去處理，盼透過揭露讓主管機關更重視國人的個資安全。他亦指，公路總局稱連結需要透過帳號密碼，才能透過一次性代碼存取，不過，該資料夾所有檔案都可以被任意下載，才是最大的問題，實際上在測試時，他就發現有其他的檔案可以被下載，呼籲國內廠商做好相關的權限控制，讓個資被保護得更好。

▲▼「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會 邱顯智 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會 邱顯智 。（圖／記者屠惠剛攝）

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