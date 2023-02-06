谷阿莫微博帳號遭封殺　王婉諭聲援：歡迎行使權利

▲谷阿莫參選時代力量決策委員。（資料照／翻攝自YouTube／谷阿莫）

記者呂晏慈／台北報導

知名YouTuber谷阿莫（本名：仲惟鼎）4日宣布參選時代力量第四屆決策委員，消息曝光後引發關注，同時也導致他的微博、B站帳號秒遭禁言，更有不少中國大陸網友湧入質問「你是台獨嗎？」對此，時代力量立委王婉諭聲援說，歡迎每位黨員參選及行使權利；立委邱顯智諷刺說，中共覺得2300萬台灣人只有一種意見才讓人驚訝，怎麼會覺得「台灣網紅不支持台灣獨立」？

王婉諭、邱顯智今天上午接受媒體聯訪時，公開聲援谷阿莫。王婉諭表示，谷阿莫的參選引起大家的討論，時代力量作為民主法治的政黨，歡迎每位黨員參選及行使權利，該事件也看出兩岸的差異，谷阿莫不過是參選決策委員就被封禁，中國人民及政府崩潰，而台灣是民主自由的國家，展現多元的政治文化。

邱顯智諷刺說，中共這麼長期以來實施獨裁政體，不容許反對聲音，不然就會像維權律師一樣，被丟到監獄裡面去，台灣是個眾聲喧嘩的民主社會，谷阿莫參選決策委員當然是值得肯定、鼓勵的方向。

邱顯智反問，怎麼會覺得「台灣網紅不支持台灣獨立」？台灣是民主社會，不管是主張台灣獨立，或者支持台灣成為美國的一州、日本的一部分，各種主張都受到言論自由的保障，中共官方認為2300萬人只會有一種意見，才讓人驚訝，說實在，這顯示著中國邁向民主體制還有很長遠的道路要走。

至於谷阿莫過去涉及著作權爭議，王婉諭說明，一名要投身政治的人絕對要受到大家檢視，谷阿莫應該跟外界說明清楚，至於涉及司法部分就交由法院來作了解，希望谷阿莫跟大家交代清楚。