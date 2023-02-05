極地風暴冰封華盛頓山！「體感下探-79°C」刷新紀錄　真實體驗曝

記者葉睿涵／綜合報導

美國自3日以來就不斷遭強烈極地風暴侵襲，加上寒風狂吹，東北部多個地區如今正在經歷一場危及性命的寒流，低溫一再刷新紀錄。然而這些地區再冷，也無法和華盛頓山（Mount Washington）相提並論，因為當地的風寒指數已打破全美紀錄，跌到攝氏零下79度的新低。

綜合美媒報導，位於新罕布什爾州的華盛頓山是美國東北最高的山。它的海拔高達6288英尺，以世界上最惡劣的天氣聞名。當地3日晚間，華盛頓山的氣溫降到了攝氏零下43度，追平自身在1934年的低溫紀錄，整座山都被皚皚白雪覆蓋。路透社4日發布一張華盛頓山的最新現場畫面，只見當地的觀測台已全數被冰封住，場景宛如世界末日。

▲路透社發布最新現場畫面，只見華盛頓山的觀測台已全數被冰封住。（圖／路透）

然而，在時速127英里的風暴吹襲下，華盛頓山感覺就更冷了。當地的風寒指數（wind chill factor）一度來到攝氏零下79度，同時打破了全美與自身的風寒指數紀錄。美國此前最低的風寒指數落在阿拉斯加的攝氏零下76度，而華盛頓山過去也僅在2004年探得攝氏零下74度的超低風寒指數。

在如此低溫的情況下，人們無法長時間待在戶外，因為他們只要暴露10分鐘就可能被凍傷。華盛頓山天文台的氣象學家塔拉謝維奇（Francis Tarasiewicz）3日冒險上山追蹤當地氣溫，同時也向外媒描述了極端天氣的狀況。

他指出，「當天的情況實在是太超現實了，我感覺就像做了一場夢一樣。風吹起來像是呼嘯而過的貨運列車，白雪和冰塊隨處可見，人們也忙著四處找地方避寒。我不小心將一塊1毫米寬的皮膚暴露在外面，沒想到它就立刻凍傷了，感覺就像是被蜜蜂叮了一下。」幸運的是，如今寒流的威力正在減弱，氣溫預計會在當地5日攀升至攝氏零下6度。

►體感溫度-79°C！極地風暴狂襲美加「戶外待10分鐘就凍傷」

▲華盛頓山3日晚間風寒指數下探零下79度，刷新全美風寒指數紀錄。（圖／達志影像／美聯社）